انت الان تتابع خبر “مجانًا وبجودة عالية” استقبل تردد قناة توم وجيري 2024 الآن واستمتع بأروع المغامرات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أبرز قنوات الأطفال على مستوى العالم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية والترفيهية التي تجذب الأطفال من جميع الفئات العمرية، مؤخرًا تم تغيير تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، مما جعل الكثير من الآباء يبحثون عن التردد الجديد، في هذا المقال سنعرض التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وكيفية ضبطها.

تردد قناة توم وجيري الجديد

إذا كنت من عشاق الرسوم المتحركة فلابد أنك سمعت عن تردد قناة توم وجيري، حيث تعرض مجموعة متنوعة من حلقات هذا الكرتون الشهير والمحبوب من الجميع، بفضل ترددها الفريد، من السهل التقاط إشارتها ومتابعة أروع المغامرات التي يخوضها توم وجيري في محاولاتهما المستمرة للإمساك ببعضهما، سواء كنت طفلاً أو بالغًا سيوفر لك تردد قناة توم وجيري ساعات من المتعة والضحك.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نايل سات

يمكن الحصول على تردد قناة توم وجيري على قمر نايل سات عن طريق إدخال المعلومات التالية:

تردد القناة هو 11345.

معامل الترميز: 25700.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

بفضل هذه الإعدادات، يمكنك الآن التمتع بمشاهدة قناة توم وجيري بجودة عالية ووضوح ممتاز عبر قمر نايل سات.

خطوات تحميل تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2024 على نايل سات

تتضمن خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024 على نايل سات اتباع سلسلة من التعليمات، حيث يجب عليك: