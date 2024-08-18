انت الأن تتابع خبر لولو الشطورة وصل وصل.. باقة من أجمل أغاني الأطفال المتواصلة عبر تردد وناسة بيبي 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزايدت عمليات البحث على جوجل عن تردد قناة وناسة بيبي الفضائية الجديد لعام 2024، حيث تعتبر هذه القناة من القنوات التي تقدم محتوى شيق ومتنوع يحبه الأطفال وييحثون عنها من مختلف الدول، لذلك يبحث الآباء عن تردد القناة وكيفية حفظها على جهاز التلفاز، وقد بدأت القناة عام 2018 وتقوم بتقديم محتوي من الكارتون والأغاني التى يحفظها الأطفال ومازالت حتى الآن القناة الأكثر شعبية والأكثر بحثا ويردد الأطفال أغانيها باستمرار وسنوفر لكم كل المعلومات اللازمة حول تردد قناة وناسة بيبي2024 على الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات بدقة HD فتابعونا.

تردد قناة وناسة بيبي

يتم بث قناة وناسة بيبي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة صورة عالية وصوت واضح بالقيم الآتية:

تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات: .12559

معدل الترميز الخاص بقناة وناسة هو 27500.

الإستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو5/6

تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعى العرب سات هو 11270.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز: .27500

الاستقطاب: عمودي.

تثبيت قناة وناسة بيبي على التلفاز

لتثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال لديك، اتبع هذه الخطوات:

في البداية قم بالضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم.

ومن ثم اختر “البحث اليدوي” أو “إضافة قناة يدويًا”.

بعد ذلك اختر “نايل سات” كخيار للقمر الصناعي.

ثم تأكد من أن خيارات الاستقطاب ومعامل التصحيح ومعامل الترميزكلها صحيحة.

في النهاية قم بالضغط على “بحث” أو “تأكيد” وانتظر حتى يتم العثور على القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات.

البرامج التى تذاع على قناة وناسة

من أجمل البرامج التى تذاع على قناة وناسة بيبي هى مغامرات لولو الشطورة

وتذاع مجموعة من الأغانى المميزة مثل: