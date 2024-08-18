العالم اليوم - الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يفوز بسباق المجر الدولي للقدرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 02:18 مساءً - توج الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، بطلا لسباق المجر الدولي لمسافة 120 كيلومترا في آخر تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في فرنسا خلال شهر سبتمبر القادم.

وتابعت الرئيسة السابقة لجمهورية المجر كاتالين نوفاك، مشاركة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في السباق.

واستطاع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن ينهي مراحل السباق بنجاح بزمن وقدره (7 ساعات و22 دقيقة 59 ثانية)، حيث شهد السباق مراحل قوية نظرا للأرضية الصعبة لكنه تمكن من إنهاء المراحل بنجاح وبجدارة واستحقاق.

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الانتصار والتتويج بالمركز الأول، حافز كبير قبل بطولة العالم القادمة التي ستكون أكثر صعوبة وتنافس على المراكز الأولى، مبينا أن سباق المجر الدولي واحد من السباقات الصعبة على الساحة الأوروبية في ظل الأرضية الصعبة في عدة مراحل.

وأوضح، أن سباق المجر كان آخر التحضيرات الأوروبية للفريق الملكي للقدرة قبل المشاركة في بطولة العالم.

وأشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بالتنظيم المثالي من الاتحاد المجري للفروسية والكوادر البحرينية التي شاركت في التنظيم واللجان التحكيمية والبيطرية والفنية، مشيدا في الوقت ذاته بالمشاركة البحرينية عبر تحقيق المراكز الأولى في السباق.

هذا وتسلم الشيخ ناصر كأس المركز الأول من ممثلة الاتحاد المجري للفروسية أورشيديا مايهوك، والسيد ديفيد من الاتحاد المجري، فيما جاء فارس الفريق الملكي محمد عبد الحميد الهاشمي في المركز الثاني، وزميله في الفريق عثمان عبدالجليل العوضي في المركز الثالث.