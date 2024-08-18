بيان مشترك لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدعم وقف إطلاق النار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 03:33 مساءً - أصدر وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بيانًا مشتركًا اليوم، أعلنوا فيه دعمهم بقوة جهود الوساطة الجارية من جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

ورحب البيان، بحقيقة أن العمل الفني سيستمر على مدى الأيام المقبلة، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والترتيبات المحددة المتعلقة بالرهائن والمحتجزين، وأن كبار المسؤولين سيجتمعون بعد ذلك، قبل نهاية الأسبوع المقبل، بهدف إبرام الاتفاق.

وحث البيان، جميع الأطراف على مواصلة المشاركة بشكل إيجابي ومرن في هذه العملية، مؤكدين على أهمية تجنب أي عمل تصعيدي في المنطقة من شأنه أن يقوض آفاق السلام.