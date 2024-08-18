انت الأن تتابع خبر ساعي الدروايش يثير جدلا كبير داخل النادي الأهلي .. هنجيبه بأي ثمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن لدى النادي الأهلي الكثير من المسئولين عن متابعة أجواء الدوري المصري الممتاز من أجل النظر في المواهب الكروية الصاعدة والعمل على ضم ما يمكن أن يشكل إضافة حقيقية منها والأمثلة كثيرة على النجوم الذي تم استقدامهم من أندية متواضعة ومن ثم أصبحوا أعلام في كرة القدم داخل النادي الأهلي ومصر ، لذا فإن إدارة الأهلي تدرك أهمية هذا الأمر كما أن سعر اللاعب المصري لا يكون مرتفع كما هو الأجنبي كما أن جودة اللاعب المحلي من الممكن أن تتساوى في بعض الأحيان مع المحترف بل تزيد اعتماد على عقلية اللاعب

الأهلي ونجم الاسماعيلي