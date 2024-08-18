انت الأن تتابع خبر نتنياهو: ضغط المفاوضات يجب أن يوجّه نحو حماس والسنوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في آخر تصريحات له حول المفاوضات وإطلاق سراح المحتجزين، والتهديدات التي يتعرض لها الاحتلال، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاحد، ان "إسرائيل" تخوض مفاوضات معقدة للغاية.

وقال نتنياهو، ندير مفاوضات أخذ وعطاء وليس "عطاء وعطاء"، والمبادئ التي وضعناها ضرورية لأمن إسرائيل.

وأشار إلى أن "إسرائيل" مستعدة لمواجهة أي تهديد سواء بالدفاع أو الهجوم، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو، ان الضغط العسكري والسياسي القوي هو السبيل لإطلاق سراح المحتجزين.

وختم قائلا ان الضغط في المفاوضات يجب أن يوجّه نحو حماس والسنوار وليس ضد الحكومة الإسرائيلية.