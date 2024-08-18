انت الأن تتابع خبر الخسائر لا تأتي فرادى .. غرامة وعقوبة ضد " كريستيانو رونالدو " عقب الهزيمة أمام الهلال السعودي لهذا السبب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى فريق النصر السعودي هزيمة مذلة مساء أمس السبت في المباراة التي جمعت بينه وبين منافسه الهلال السعودي ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي والتي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد من توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان يأمل قبيل انطلاق المباراة في تحقيق لقب جديد يضاف إلى مسيرته الحافلة لكن زملاء اللاعب في الفريق لم يكن لديهم نفس الرغبة القوية التي يملكها أو الدافع من أجل تحقيق الألقاب وهو أمر ظهر بشكل جلي عقب انهيار الفريق خلال ثلث ساعة رغم تقدمه في النتيجة

غضب رونالدو عقب الهزيمة