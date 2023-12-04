انت الان تتابع خبر ماغي فرح تكشف توقعاتها المثيرة لعام 2024: سنة الثروة والحب والنجاح تنتظر هذه الأبراج والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعات الأبراج لعام 2023: الأبراج الأكثر حظًا

برج الحمل

توقعت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح أن يكون العام الجديد جيدًا بالنسبة لمواليد برج الحمل، حيث ستحمل لهم تغييرًا وسفرًا ونشاطًا جديدًا. وأشارت إلى أن دخول جوبيتر إلى برج الحمل سيكون له تأثير إيجابي في شهر مارس، وسيعزز مرتبتهم. ومن المتوقع أن يكون السفر صديقًا لهم في هذا العام، وسيتميزون في الأعمال التجارية والصناعية.

كما كشفت فرح أن شهري أكتوبر ونوفمبر سيكونان الأفضل لمواليد برج الحمل. وعلى الصعيد العاطفي، سيكون هذا العام الأفضل لهم، حيث سيتعرفون على حب جديد أو يجتمعون مع شخص مميز. ويعتبرون من الأبراج المحظوظة في هذا العام، ولكن عليهم الانتباه إلى صحتهم.

برج الجوزاء

وصفت ماغي فرح سنة برج الجوزاء بأنها ستكون "بين الرجاء والشقاء". وأشارت إلى أن العام الجديد سيكون جيدًا لمواليد برج الجوزاء، ولكنهم سيواجهون تحديات أيضًا. عندما يدخل ساتورن إلى برج الحوت، قد يواجهون بعض الصعوبات، ولكن في شهر مارس ستحدث تحسنًا. ومن المتوقع أن يلتقوا بشخص أجنبي مهم في الأشهر الأولى من العام، ويتعلق الأمر بعمل أو دراسة ما.

ومن المتوقع أن يكون شهر أبريل موعدًا مميزًا للارتباط.

برج السرطان

توقعت ماغي فرح أن يكون العام 2023 أكثر انطلاقًا في الحب لمواليد برج السرطان. وستكون سنة جيدة بانتظارهم، حيث ستتاح لهم فرص وحظوظ جديدة في مجالات العمل. ونصحتهم بالحذر بشكل عام، وهناك فترات جيدة وسلبية، ولكنهم من الأبراج المحظوظة في هذا العام. وعليهم الانتباه إلى صحتهم في الأشهر الأولى.

برج الأسد

أكدت ماغي فرح أن العام 2023 سيكون أفضل بكثير من العام الماضي لمواليد برج الأسد. وستكون هناك قرارات ومغامرات جديدة تؤثر إيجابيًا عليهم. ومن المتوقع أن يكون الحب والعمل في انتظارهم في هذا العام، وتختلف الفرص المتاحة لهم بين النصفين الأول والثاني من العام.

برج العذراء

أشارت ماغي فرح إلى أن العام الجديد سيكون "غنيًا بالأحداث" لمواليد برج العذراء، حيث سيشهدون بداية سنة دقيقة بخاصة في الفترة من مارس إلى مايو. ومن المتوقع أن يرافقهم كوكب الحظ بعد شهر مايو.

برج الميزان

بالنسبة لمواليد برج الميزان، من المتوقع أن يواجهوا تحديات جديدة مع تراجع في الإيجابيات من وقت لآخر. ونصحتهم ماغي فرح بالانتباه إلى صحتهم، خاصة فيما يتعلق بالجهاز الهضمي والتناسلي والكلى والأسنان.

برج العقرب

توقعت ماغي فرح أن يكون العام بشكل عام جيدًا لموالي

توقعات الأبراج لعام 2024 من ماغي فرح

برج الجدي

توقعت الخبيرة الفلكية ماغي فرح أن يواجه برج الجدي في الشهرين الأولين من العام الجديد بعض المواقع السيئة، ولكن سيتحسن الوضع بعد ذلك. يتوقع أن يحقق الجدي نجاحًا ماليًا كبيرًا هذا العام ويتمتع بسهولة في مواجهة التحديات المهنية.

على الصعيد العاطفي، يشهد الجدي مشاعر قوية وعلاقات مميزة وارتباطات محتملة، بالإضافة إلى حدوث زواج وولادات. ومن الناحية الصحية، يجب على الجدي أن يهتم بأمنه وسلامته من كانون الثاني إلى أيار، حيث يواجه مشاكل في العظام والظهر ويُخشى من أوجاع في الجهاز التنفسي.

برج الدلو

توقعت ماغي فرح أن يعيش برج الدلو بعض المرارة في الأشهر الأولى من العام الجديد، ولكن الأمور ستصبح أفضل مع حلول الصيف. عاطفيًا، سيستعيد الدلو استقلاليته ويعيش أجواء رومانسية جدًا، ولكنها ليست سنة الارتباط.

نصحت ماغي فرح برج الدلو بالانتباه من بعض الاختبارات خلال العام المقبل، وعدم السماح للتوتر بالسيطرة على صحته. قد يشهد الدلو الحب والزواج، وقد يقع في شباك الحب أثناء السفر مع أشخاص يعيشون خارج محيطه في عام 2024.

برج الحوت

يتمتع برج الحوت بحاسة سادسة ويشعر بالناس، ولكنه لا يظهر ذلك للآخرين. قد يشعر الحوت بالإرهاق وتتغير شخصيته خلال العام المقبل بسبب مسؤوليات جديدة.

عاطفيًا وصحيًا، قد يشهد الحوت الحب والزواج، وقد يقع في شباك الحب أثناء السفر مع أشخاص يعيشون خارج محيطه في عام 2024.

برج الثور

توقعت ماغي فرح أن تكون سنة 2023 هي سنة الخروج من الأزمات لمولود برج الثور. يتوقع أن يحقق الثور نجاحًا كبيرًا ويتمتع بفرص ناجحة في الأعمال الجديدة. عاطفيًا، قد يواجه الثور بعض الصعوبات ولكنه سينجح في حياته. وقد يولد حب من الخارج. صحيًا، التوقعات جيدة ولكن يجب الانتباه لآلام المعدة.