انت الان تتابع خبر مرسوم ملكي جديد يدخل السعادة الى قلب كل مقيم في المملكة... سيحصل الجميع على الجنسية فورا اذا فعلوا هذا الشيء البسيط والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قررت السعودية منح الجنسية للوافدين المولودين في السعودية خلال فترة زمنية محددة، والتي تم تحديدها في المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن. وقد قارن البعض هذه الخطوة من السعودية بشروط التجنيس في النظام الأمريكي وبعض الدول الأوروبية، ووجدوا أنها تشبهها إلى حد كبير. وفي هذا المقال، سنتعرف على هذه الشروط بالتفصيل.

الشروط للحصول على الجنسية السعودية

ينص المرسوم الملكي على أن هناك فئات معينة يمكنها الحصول على الجنسية السعودية، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. وهذه الفئات هي:

من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332-1914م، الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي حتى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

وأوضح المرسوم أنه تم إجراء تعديل جديد على منح الجنسية السعودية، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من بداية عام 2023، لمن تتوفر فيهم هذه الشروط.

تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية

ينص المرسوم على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة بقرار من وزير الداخلية.