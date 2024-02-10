انت الأن تتابع خبر عادل إمام يوجه رسالة صوتية لبرنامج تفاعلكم على العربية.. والمذيعة تكشف مفاجأة- فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر برنامج تفاعلكم على قناة "العربية" رسالة صوتية للزعيم عادل إمام يوجه فيها رسالة شكر وإشادة بالمذيعة.

وقال الزعيم في رسالته: "أكتر برنامج أنا بحبه.. وسارة الدندراوي زي العسل".

وعلقت المذيعة: "كل محبتنا للزعيم.. ولكن هذه رسالة غير حقيقية استخدمت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي.. لنرد على سؤال كيف نفرق بين الفيديوهات الحقيقية واستخدام تقنيات الذكاء في التعديل عليها؟".