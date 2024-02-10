انت الأن تتابع خبر عادل إمام يوجه رسالة صوتية لبرنامج تفاعلكم على العربية.. والمذيعة تكشف مفاجأة- فيديو والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشر برنامج تفاعلكم على قناة "العربية" رسالة صوتية للزعيم عادل إمام يوجه فيها رسالة شكر وإشادة بالمذيعة.
وقال الزعيم في رسالته: "أكتر برنامج أنا بحبه.. وسارة الدندراوي زي العسل".
وعلقت المذيعة: "كل محبتنا للزعيم.. ولكن هذه رسالة غير حقيقية استخدمت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي.. لنرد على سؤال كيف نفرق بين الفيديوهات الحقيقية واستخدام تقنيات الذكاء في التعديل عليها؟".
"الزعيم عادل إمام" يوجه رسالة صوتية عبر برنامج "#تفاعلكم" على فضائية العربية.. لكن لحظة قد تُصدم بنهايتها!#العربية pic.twitter.com/iFrhwR7j8R
"الزعيم عادل إمام" يوجه رسالة صوتية عبر برنامج "#تفاعلكم" على فضائية العربية.. لكن لحظة قد تُصدم بنهايتها!#العربية pic.twitter.com/iFrhwR7j8R— العربية (@AlArabiya) February 9, 2024