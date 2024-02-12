ظاهرة كونية.. "الزعاق" يكشف ماسيحدث لكوكب الارض في الايام القادمة

انت الأن تتابع خبرظاهرة كونية.. "الزعاق" يكشف ماسيحدث لكوكب الارض في الايام القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أيام الشهر الهجري مرتبطة بظاهرة كونية مشاهَدة بالعين، وهي "القمر".

وأضاف الزعاق أن التاريخ الهجري قمري؛ لأنه يعتمد على دورة القمر حول الأرض، فالقمر يُتِم دورة كاملة حول الأرض كل 27 يومًا ونصفًا، وإذا أتم هذه الدورة تكون الأرض قد تَعَدته لأنها كذلك تدور حول الشمس ويحتاج للحاق بها من يوم إلى يومين، ولهذا فالشهر الهجري بين 29 أو 30 يومًا.

وتابع الزعاق في فيديو على حسابه في "إكس": إننا لا نشاهد القمر بالعين المجردة إلا 28 يومًا، وينزل في كل يوم بجانب نجوم عددها 28 نجمة تسمى بمنازل القمر بعدد الأيام التي نشاهده بها.