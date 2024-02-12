انت الأن تتابع خبر عدنان حمد يعكر فرحة جمهور النشامى بالفوز ويهاجم التعمري ويؤكد ...الكأس لن يكون أردنيا لهذه الأسباب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد الناقد الرياضي عدنان حمد بأداء المنتخب الأردني، وما قدمه أمام منتخب كوريا الجنوبية، حيث حقق فوزًا مستحقًا.

وأوضح حمد أن المنتخب الأردني قدم أداء مذهل، بقيمة سوقية للاعبيه لا تتجاوز الـ 13 مليون يورو، يملك التعمري منها 6 ملايين يورو.

وعبر عن سعادته بالمجهود الواضح الذي قدمه المدير الفني للمتتخب حسين عموتة، والذي استطاع تقديم منتخب بهذه القوة، ويستحق الإشادة به.

وتابع حمد أن عموتة جدير بهذه التجربة، حيث استطاع إخراج أفضل ما في اللاعبين الأردنين.

وتأهل المنتخب الأردني لنهائي كأس أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، بعد أن حقق انتصارًا رائعًا على نظيره الكوري الياباني، بهدفين نظيفين.