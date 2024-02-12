انت الأن تتابع خبر بعد الهبوط المفاجئ.. جنون مضاربات السوق السوداء تشعل الدولار في مصر مجدداً وسعره يصل لهذا الرقم للمرة الأولى في التاريخ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاود دولار السوق السوداء في مصر الارتفاع أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية بعد رحلة هبوط قياسية بدأت منذ مطلع شهر فبراير الجاري.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتحرك حول مستوى 60 جنيهًا للدولار الواحد

يأتي ذلك بعدما كان يتم تداول الدولار خلال تعاملات أمس حول مستوى 57 جنيهًا للدولار وفقاً لمصادر مصرفية.

وكان الدولار بالسوق الموازية في مصر قد وصل إلى أعلى سعر سجله على الإطلاق في نهاية يناير، وذلك عندما لامس مستوى 75 جنيهًا.