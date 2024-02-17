انت الأن تتابع خبر عشان تفرحي أولادك وجوزك.. شوفي طريقة تحضير كيكة البرتقال وسريعة كمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكون كيكة البرتقال من الأطعمة المميزة عن الاطفال والكبار حيث انها تحتوي على الكثير من المكونات الغذائية المفيدة حيث انها يمكن تقديمها بالكثير من الوصفات والطرق المختلفة التي تناسب كل الأذواق.

طريقة تحضير ومكونات كيكة البرتقال:

برتقالة كبيرة.

1/2 كوب زيت نباتي.

2 كوب سكر.

4 بيضات.

1 ملعقة كبيرة فانيليا.

2 كوب دقيق لجميع الأغراض.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

وتكون طريقة التحضير:

يتم تسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية

صب في الخلاط البرتقال والزيت والسكر والبيض والفانيليا.

وبعد ذك تخلط بسرعة عالية لمدة 3 دقائق والتأكد من خلط البرتقال بشكل تام ومن ثم يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

وبعد ذلك إضافة يتم إضافة مزيج البودرة إلى الخلاط واخلطيه بسرعة متوسطة حتى يصبح كل شيء ناعم ومن يتم سكب المزيج في قالب الكيك بالزبدة ثم يتم وضعها في الفرن لمدة 40 دقيقة حتى يصبح السطح بني قليلا.

ويوجد أيضا طريقة عملة كيكة الشوكولاتة الباردة التي تكون من أنواع الكيكات التي تتميز بمذاق رائع لا يقاوم على الإطلاق وهذا هو ما يجعل الكثير من الأشخاص يفضلون تناولها خلال أوقات اليوم المختلفة كما أنها تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها وتكون تلك الطريقة على النحو التالي: