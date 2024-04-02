العشبة اليمنية الخارقة.. تخفض الكوليسترول الضار في الدم و مفيدة لمرض السكر وتمنع تصلب الشرايين!

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رياض - احمد صلاح - متوفرة في الاسواق اليمنية.. العشبة المعجزة .. تخفض الكوليسترول الضار في الدم و مفيدة لمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين وفوائد اخرى عظيمة

العدس من البقوليات الشائعة

ويمكن أن يكون لها ألوان مختلفة: بني، أسود، أخضر، أحمر. يُطهى العدس أسرع بكثير من الفاصوليا المجففة بالإضافة أن تكلفة العدس ليست عالية لكنها تحتوي على الكثير من البروتين.

لذلك، يتم تصنيفها على أنها غذاء قيم ويتم استهلاكها بنشاط في جميع أنحاء العالم.

العدس مفيد للجسم، حيث يحتوي على 25٪ بروتين (في صورة جافة، بعد الغليان، بسبب تناول الماء، البروتين 8-9٪ لكل 100 جرام). يمتصه الجهاز الهضمي بالكامل.العدس مصدر للتربتوفان، يحفز هذا الحمض الأميني إنتاج الجسم لهرمون السعادة – السيروتوني

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العدس على الكثير من حمض الفوليك والحديد والألياف.

الفوائد الصحية للعدس العدس منتج غذائي قيم يساعد في التغلب على مشكلة الوزن الزائد ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

إن استخدامه المنتظم له تأثير مفيد على حالة الجلد والشعر.يصبح الشخص أكثر نشاطا، ويتوقف عن التعب بسرعة.

يستقر وزن جسمه.

حماية القلب وخفض الكولسترول تقل احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز القلبي الوعائي مع الاستهلاك المنتظم للعدس.هذا يرجع إلى العديد من خصائصه في وقت واحد.

أولاً، العدس مصدر لحمض الفوليك ويزيد نقصه في الجسم من احتمالية تضرر القلب والأوعية الدموية، لذلك يبدأ مستوى الهوموسيستين في الارتفاع.

يساعد الاستهلاك المنتظم للعدس على التحكم في محتواه من الدم.

ثانيًا، بروتينات العدس لديها القدرة على منع الأنجيوتنسين ويتم تحويل هذه المادة إلى إنزيم ACE، مما يؤدي إلى تضيق الأوعية المرضي وزيادة ضغط الدم.

أكدت التجارب على الفئران حقيقة أن العدس يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم في ارتفاع ضغط الدم.

فوائد العدس الأصفر لمرضى السكر وجدت دراسة واحدة استمرت 8 أسابيع على 48 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة ومصابين بداء السكري من النوع 2 ، أن تناول كوب واحد (60 جم) من العدس كل يوم يزيد من مستويات “جيدة »الكولسترول HDL ويقلل بشكل ملحوظ من مستويات الكولسترول الضار LDL والدهون الثلاثية.

يجب على مرضى السكري تناول الأطعمة الغنية بالألياف فالعدس يحتوي على الكربوهيدرات التي لا تزيد من نسبة السكر في الدم.يمتصها الجسم جيدًا، لكن لا تشكل خطرًا عليه.

بالإضافة إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في العدس يمكنها أيضًا خفض مستويات السكر في الدم.

أخيرًا، يمكن أن يساعد تناول العدس في تقليل تناول الطعام بشكل عام

إنها تملأ الجسم وتحافظ على مستوى ثابت للسكر في الدم، وهو أمر مهم للغاية حتى لا تشعر بالجوع لفترة طويلة.

يمنع تصلب الشرايين يحتوي العدس على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر تلف الأوعية الدموية من لويحات تصلب الشرايين

إنها تحيد الجذور الحرة وتمنعها من تدمير الخلايا السليمة.

محاربة التعب يسبب نقص الحديد في الجسم زيادة التعب

هذا يشعر به بشكل خاص النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 50 عامًا.

حصة واحدة من العدس المسلوق تسمح لك بتجديد احتياجات الجسم من الحديد بمقدار الثلث.ليست هناك حاجة لقول الكثير عن فوائد عنصر التتبع هذا.

يعلم الجميع أن الحديد له دور مباشر في عملية توصيل الأكسجين إلى جميع الأعضاء.

إذا كان الشخص لا يعاني من نقص الأكسجة ، فإنه يظل قوياً طوال اليوم.

الوقاية من السرطان من المعروف أن العديد من البوليفينول الموجود في العدس، مثل البروسيانيدين والفلافانول، له تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وقائية للأعصاب، وتساعد الألياف الموجودة في العدس على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

البوليفينول الموجود في العدس قادرًا على وقف نمو الخلايا السرطانية، وخاصة تلك الموجودة على خلايا سرطان الجلد وأثبتت دراسة أخرى التأثير المضاد للالتهابات للعدس ، فهو يحفز إنتاج انزيمات الأكسدة الحلقية

فوائد العدس الاصفر للحامل حصة واحدة من العدس (200 جرام) تحتوي تقريبًا على الاحتياجات اليومية من حمض الفوليك، فهو ضروري للغاية بالنسبة للنساء اللائي يحملن طفلاً، حيث تعتمد عليه صحة الجنين فالعدس مفيد للنساء الحوامل ليس فقط بسبب محتواه العالي من حمض الفوليك. يساعد على تجنب تطور فقر الدم، ولا يسمح بارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه بشكل حاد، كما أنه يحسن عمليات تكون الدم.العدس الاصفر للحامل على الرغم من أن الأم الحامل ستستهلك العد، إلا أن طفلها سيستفيد من هذا المنتج. يساعد المنتج على التكوين الصحيح للقلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي في الجنين.

انواع العدس واستخداماته يوجد 5 أنواع من أحمر: يطبخ بسرعة، و يتم استخدامه لصنع المهروس والحساء.

العدس الأحمر له رائحة ورائحة غن

يجب تضمينه في القائمة للأشخاص المصابين بفقر الد

العدس الأخضر: يجب تناوله من قبل الأشخاص المصابين بالتهاب الحويضة والكلية والتهاب الكبد والروماتيزم والتهاب المرارة وارتفاع ضغط الد

يسمح باستخدام العدس الأخضر لمرضى قرحة المعدة وقرحة الاثني عش

العدس البني: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من العدس له نكهة ورائحة الجوز، وهذا هو السبب في أنها يستخدم في كثير من الأحيان في المخبوزات والحلويات. يصنعون الحساء به ويضيفونه إلى السلطان

العدس البني مفيد لمرضى السل، مع هشاشة العظام، وآلام العضلات وأمراض الجهاز التنفس

العدس الأسود: ظاهريا، يشبه الكافيار الرخ

الحبوب لا تغلي، فهي تحافظ على شكلها جيدًا يتم استخدامه لصنع الحساء ويتم تقديمه أيضًا كطبق جانبي لأطباق اللحوم والأسماك.

العدس مفيد للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي.العدس الفرنسي:هذا النوع من العدس يسمى أيضا “بوي” قياسا على المدينة التي يزرع فيها.

أثناء الطهي، تحافظ البقوليات على شكلها تمامًا، ولها طعم ورائحة لطيفة.

هذا العدس أخضر اللون، لكن الحبوب نفسها صغيرة جدًا.

العدس من الأطعمة القليلة التي لها القدرة على عدم تراكم المواد الضارة

لذلك، يمكن اعتباره طعامًا صديقًا للبيئة، بغض النظر عن مكان نموه.

موانع وأضرار العدس يمكن أن يضر العدس بصحتك لاحتوائه على مضادات المغذيات، تم العثور على هذه المواد في جميع البقوليات.

أنها تعيق عمل الجهاز الهضمي، لأنها تعيق امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء مثل:

ليكتين : يوجد في العدس.لتقليل مستوى المواد التي تؤدي إلى زيادة تكوين الغازات، يجب نقع العدس.

ومع ذلك ، لا يمكنك التخلص من البقوليات تمامًا من هذه المركبات.حمض الفيتيك Phytates تتداخل هذه المادة مع الامتصاص الطبيعي للحديد والكالسيوم والزنك من الطعام

حمض الفيتيك خطير بشكل خاص على النباتيين.

لتقليل محتواها من البقوليات يجب نقعها أو إنباتها قبل الطهي.

البيورينات.