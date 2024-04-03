انت الأن تتابع خبر يابخته صاحب هذه الابراج سيناموا في النعيم والراحة والمال الكثير.. توقعات مفرحة للفلكي ميشال حايك لعام 2024 لملوك الأبراج .. شوف ما يحمله المستقبل لك ولبرجك في. اواخر رمضان2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفلكي اللبناني وخبير الأبراج ميشال حايك أن العام الجديد يقدم مستقبلاً أفضل وفرصاً كبيرة للنجاح لبعض الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي بفضل كوكب المشتري أكبر كوكب في المجوعة الشمسية.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الحمل

يحمل عام 2024 في طياته الخير لمولوده الذي سيبدأ بالسعي للاختلاط بالآخرين على مختلف ثقافاتهم وانتماءاتهم، فكما هو معروف عن مولود برج الحمل أنه يتعجل أموره وليس لديه الصبر الكافي لإنجازها ليواكب كل ما هو جديد.

يتهيأ الحمل لعمل جديد واختيار أصدقاء جدد وتفتح أمامه أبوابه النجاح ويحقق إنجازات عظيمة من خلال نقلة نوعية تنقله من ضفة إلى أخرى فيها انفراجات ونجاحات كثيرة. يقف على عتبة حب جديد وعلاقة عاطفية جديدة من المرجح أنها ستنتهي بإعلان زواج.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الثور

مولود برج الثور مر بعام صعب وقاسٍ، فيبدأ عامه الجديد بنفض غبار وتعب عام 2024 عنه ويمضي قدماً نحو بناء حياة جديدة ومستقبل أفضل ويحقق ذلك.

تبدأ تباشير الانفراجات بالتقرب منه وتتلاشى العوائق وتزول العقبات التي كانت تعرقل وتقيد تحركاته ربما يكتب له الزواج التقليدي أو بعد قصة حب طال أمدها، أو أنه سيرزق بطفل يجلب له السعادة.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الجوزاء

برج الجوزاء يحظى بعدد من الأصدقاء الأوفياء، وتنتظره عدة فرص عمل جيدة قد لا تتكرر في الأعوام القادمة فلا يجب عليه إهمالها أو عدم اقتناصها.

عليه الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من حزمة معاكسات الحظوظ له وأن يتحلى بالصبر والحكمة والحلم لأنه معروف بنفاذ صبره في معظم الأمور. عليه أيضاً الاهتمام بدراسته ليكمل تحصيله العلمي، أو يصب اهتمامه في عمله ليتقنه وينجزه كما ينبغي له.

يبذل مجهوداً مضاعفاً من أجل الحفاظ على الشريك وعدم فشل المؤسسة الزوجية ويسعى إلى إنجاح علاقاته الاجتماعية وتوطيد علاقاته مع الأصدقاء كيلا يكون مصيرها الفشل.

هو عام متعب ولكن ليس بالسيئ كثيراً، فقد تتحسن أوضاعه المالية والمعيشة ويقوم بتبديل أو تجديد أو ترميم منزله ويبني علاقة عاطفية ناجحة.

توقعات الأبراج 2024 لبرج السرطان

ستتوسع أعمال برج السرطان وتترسخ محبته في قلوب الجميع بعد أن عاكسته الأقدار خلال الأعوام المنصرمة. يكتب له النجاح خاصة إذا كان طالب علم فيكمل متابعة تحصيله العلمي ويكسب علامات عالية. أما إذا كان يعمل في مجال الصحافة أو الإعلام أي أن عمله يتطلب منه الكتابة، فسوف يشهد تألقاً غير مسبوق خاصة خلال النصف الأول من عام 2024.

أما خلال النصف الثاني من العام ذاته، فسوف تكون الفرص أمام برج السرطان متاحة لتغيير حياته تغييراً جذرياً كتغيير منزل أو شراء عقار، وربما يتحقق حلمه بالسفر أو زواجه بمن يحب.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الأسد

توقعات الأبراج لعام 2024 تشير إلى أن برج الأسد سيعيش عامًا مليئًا بالرخاء والبهجة. سيتحقق من مكاسب مالية عالية وسيكون قادرًا على تلبية احتياجاته الشخصية واحتياجات أسرته. سيكون دقيقًا في أعماله وسيتلقى الدعم المعنوي والمادي. ستحدث تطورات إيجابية وتغييرات كثيرة في حياته، مما سيدفعه إلى فتح صفحات جديدة للتكيف مع الوضع الجديد. سيتلقى العديد من الاقتراحات للصداقة والتقرب منه، خاصة من الأشخاص الآخرين.

سيقابل شريكًا يقدم له قلبه على طبق من ذهب، وستنشأ مشاعر قوية بينهما. سيعيش برج الأسد قصة حب رائعة خلال عام 2024.

توقعات الأبراج 2024 لبرج العذراء

تعتبر العذراء من بين الأبراج الأكثر حظًا في عام 2024. سيكون العام الجديد مليئًا بالفرص السعيدة بعد أن ابتعدت عنها لفترة طويلة. لن يخاف العذراء من أي شيء، بل سيتقبل الحياة بكل ما فيها. ستفتح أمامه أبواب النجاح والفرح والنصر، وسيحقق أحلامه الكبيرة. قد يشهد عدة احتفالات مثل الزواج أو الخطوبة أو تخرج أحد أفراد العائلة أو حصوله على شهادة علمية عالية. سيحصل أيضًا على شهادة تقدير لتفانيه في العمل مع مكافأة مالية جيدة. إن عام 2024 سيكون استثنائيًا بالنسبة لمولود برج العذراء.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الميزان

يأتي برج الميزان في المرتبة الثانية بعد برج العذراء بالنسبة للحظوظ في عام 2024. ستبدأ علامات الحظ الجيد في الظهور مع بداية العام وستزداد تدريجيًا كلما اقترب من النصف الثاني من العام. ستبتعد المشاكل عنه وتتلاشى العقبات وتختفي المصاعب. ستكون الحياة سهلة وممتعة لمولود برج الميزان في عام 2024.

يضع الخلافات القائمة بينه وبين المقربين أو الأصدقاء جانباً ويلتفت إلى تحسين العلاقة بينهم. يقوم أيضاً بتوسيع أعماله ومشاريعه لتزداد أرباحه. يعمد أيضاً إلى طلب الزواج من الشريك الذي يحبه لتصبح جميع علاقاته العاطفية السابقة في غياهب النسيان.

توقعات الأبراج 2024 لبرج العقرب

انه عام أفضل من الأعوام الثلاثة السابقة التي شهد من خلالها حالة طلاق أو انفصال أو فشل في مجال الدراسة وعانى فيها من مشاكل صحية وتراجع واضح في مستوى أداء العمل.

أما عام 2024 فسوف يخرج من دائرة الضيق والنفق المظلم ليظهر إلى النور ويبدأ بحصد ما تعب في زراعته ويحصل على مبلغ من المال إما عن طريق عمل جديد أو مشروع أو إرث.

سيطوي صفحة من العلاقات العاطفية الفاشلة ويبدأ من جديد.

توقعات الأبراج 2024 لبرج القوس

هو الأقل حظاً من بين الأبراج. سوف يمر مولود برج القوس بعدة مراحل ويدخل بدهاليز مظلمة ويقف أمام خيارات أحلاها مر، وعليه أن يكون يقظاً وأن يبذل قصارى جهده في العمل أو الدراسة لأن الفشل ممنوع.

بعض الحظوظ الجيدة والخجولة ستتخلل حياته الشخصية والمهنية وستظهر أمامه بشكل متقطع وفي فترات متقطعة وغير منتظمة. يواجه مشاكل مع عائلته ومشاحنات مع زملائه في العمل، هذه المواجهات ستصب في صالحه وتضعه ضمن دائرة النجومية والشهرة شيئاً فشياً ما يجعله في موقع مهم يتحمل من خلالها مسؤوليات كبيرة، لذلك يتوجب على مولود برج القوس عدم الاستسلام إلى اليأس وألا ينسجم مع فكرة أنه شخص فاشل.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الجدي

سيكون عام 2024 عاماً جيداً بالنسبة لبرج الجدي حيث يشهد فيه النجومية والشهرة التي ناشدها وتطلّع إليها منذ سنين خلت، ويتحقق حلمه بالسفر إن كان هذا الحلم مازال يراوده، وينال المراد بعد سلسلة من التعب والاجتهاد والمثابرة وقد يتبوأ منصباً رفيعاً أو يحظى بمكانة رفيعة.

توقعات الأبراج 2024 لبرج الدلو

يسعى مولود برج الدلو إلى السير في طريق المفاوضات وإجراء تسويات مع أشخاص نشبت بينه وبينهم خلافات ومشاحنات أدت إلى القطيعة، ويحاول تحسين علاقاته الشخصية والاجتماعية بعد الفوضى التي اجتاحت حياته.

يستعد للتوقيع على أوراق قانونية هامة قد تكون صفقات تجارية أو تصفية معاملات شائكة تخصه أو تخص أفراد أسرته. يدخل في علاقة عاطفية جيدة ويحسن الاختيار. يحصل على مبلغ كبير من المال جراء عقد صفقة أو ميراث طال انتظاره. ربما عليه أن يتجهز جيداً من أجل السفر.

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