انت الأن تتابع خبر فرصة العمر.. الكشف عن بدء طرح أراضي شاسعة وبأسعار تنافسية ومنخفضة للغاية بهذه المدن الجديدة بمصر (لا تضيعوا هذه الفرصة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرح أراضي الإسكان المتوسط.. أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، وذلك بمدن السادات والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وبدر وغرب قنا وطيبة الجديدة، والتي بدأ حجزها من يوم الإثنين 1 من أبريل..

ومن المقرر أن تستمر مدة الحجز لشهرين بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، كما طرحت الوزارة كراسات الشروط الخاصة بأراضي الإسكان.

شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط