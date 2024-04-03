انت الأن تتابع خبر سر مدهش يكشفه لك: استرجاع الفيزا المسحوبة داخل ماكينة الصراف الآلي ATM بطريقة غير تقليدية ومشوقة! نصائح جهنمية تجعلك تتحدى المستحيل، جربها فورا وانتظر النتائج المذهلة!" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح من أساسيات التعاملات البنكية إمتلاك كل فرد يعمل في القطاع الحكومي والخاص لبطاقة بنكية خاصة به وتعرف بالفيزا، حيث عن طريقها يتمكن كل موظف من إستلام راتبه نهاية كل شهر ويمكن إستخدامها في حفظ المال بدلا من المحفظة وإستخدامها في عمليات الشراء والبيع وذلك عن طريق الدفع أون لاين، وكثرت شكاوى العملاء من سحب ماكينة الصراف الآلي للفيزا وهذا عند القيام ببعض الأشياء الخاطئة نوضحها فى هذا المقال.

أهم ما يسبب إلى سحب ماكينات الصراف الآلي للفيزا يحدث في بعض الأوقات مشكلة سحب الطاقة البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي وذلك لعدة أسباب يقع فيها العميل أثناء إستخدامه البطاقة البنكية وهي فيما يلي:

إذا أدخل العميل كلمة السر خاطئة لمدة 3 مرات على التوالي أو خلال 24 ساعة.إذا أبلغ العميل عن سرقة أو ضياع للفيزا الخاصة به فيقوم البنك بسحب البطاقة على الفور.

إذا تأخر العميل بكتابة كلمة المرور الخاصة بالفيزا.

إذا صارت الفيزا منتهية الصلاحية.

إذا تأخر العميل في سحب بطاقة الفيزا بعد الإنتهاء من عملية السحب أو الإيداع.

وجود عطل في ماكينة الصراف الآلي.

طريقة إستعادة بطاقة الفيزا من ماكينة الصراف الآلي بإتباع خطوات بسيطة يستطيع أي عميل من إستعادة الفيزا الخاصة به وهي كالتالي: