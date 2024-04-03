انت الأن تتابع خبر خبير يكشف أفضل الطرق للتخلص من العطش في نهار رمضان مع ارتفاع مخيف في درجات الحرارة بهذه الدول العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، يواجه الجميع الشعور بالعطش خلال نهار رمضان، لذلك تواصلنا مع أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ليقدم نصائحه للصائمين.

قال الدكتور خالد أبو شنب

استاذ المناعة وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، إن هناك بعض العادات الغذائية التي ينبغي اتباعها، والأطعمة التي يجب تناولها بكثرة وتقليل أطعمة أخرى، للحفاظ على الماء بالجسم خلال الصيام، لعدم التعرض للعطش.

اعتقاد خاطئ