انت الأن تتابع خبر العرافة العبقرية الأكثر ذكاء بالعالم..ليلى عبداللطيف تفـاجئ دولة عربية بتوقعات لم تكن في الحسبان.. وهذا ماذا سيحدث في عيد الفطر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت خبيرة الفلك والأبراج الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي مجددا بعد تداول توقعات جديدة وصادمة قد تحدث في دولة عربية في عيد الفطر.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بإندلاع عواصف قوية، وأمطار غزيرة في لبنان قد ينتج عنها فيضانات في الشوارع والأحياء التي قد تدمرها، كما أنه من المحتمل أن تتزايد تلك الظروف الجوية القاسېة في عيد الفطر.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن تتسبب الأمطار في فيضانات وأزمات، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات قبل وقوع تلك الكارثة.

وحذرت خبيرة الفلك الشهيرة من كارثة طبيعية مجهولة وصرخة عالية سنسمعها من الشعب المغربي على أبواب بعض المصارف.

وتوقعت ليلى حروب مدمرة خلال الفترة المقبلة المزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق الأردن سيشعر بها لبنان وتسونامي يضرب احدى الدول العربية.

وباتت توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تثير اهتمام الملايين، في الوطن العربي والتي يصفها البعض بالمشئومة.