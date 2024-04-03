اكتشف كنزك الخفي: العشبة السحرية في محيط منزلك تحمل فوائد خيالية! ابحث واستكشف لتحصل على الفائدة العجيبة التي تنتظرك!"

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رياض - احمد صلاح - عشبة الطرخشقون أو كما يطلق عليها الهندباء أو الجعضيض واحدة من أبرز الأعشاب الطبيعية التي يمكنك إدخالها في الوصفات للعناية بالبشرة والتخلص نهائياً من حب الشباب والبثور الداكنة الناتجة عنها، كما أنها تعمل على ترطيب البشرة، وإعادة إشراقها والتخلص تمامًا من معظم المشاكل التي تواجهها، وذلك من خلال إعداد كريم الطرخشقون للبشرة، وهو ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال.كريم الطرخشقون للبشرة

عشبة الهندباء

لها فوائد متعددة للبشرة فقد تساعد على ترطيب البشرة وإعادة لها الحيوية والنضارة، كما أنها تعمل على إعادة شباب البشرة وإخفاء البقع الداكنة وتوحيد درجة لون البشرة والتخلص من الاسمرار، بالإضافة إلى ذلك تخلص البشرة من السموم والفطريات والبكتيريا، وإعادة تجديد خلايا البشرة بشكل مستمر، فالمكونات التي تحتاج إليها لتجهيز هذا الماسك بسيطة وغير مكلفة، والتي تكون عبارة عن:ملعقتان صغيرتان من زهور الهندباء.

ملعقة واحدة كبيرة من عشبة الآذريون.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من بودرة الكركم.

طريقة التحضير