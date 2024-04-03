اكتشف كنزك الخفي: العشبة السحرية في محيط منزلك تحمل فوائد خيالية! ابحث واستكشف لتحصل على الفائدة العجيبة التي تنتظرك!"

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رياض - احمد صلاح - عشبة الطرخشقون أو كما يطلق عليها الهندباء أو الجعضيض واحدة من أبرز الأعشاب الطبيعية التي يمكنك إدخالها في الوصفات للعناية بالبشرة والتخلص نهائياً من حب الشباب والبثور الداكنة الناتجة عنها، كما أنها تعمل على ترطيب البشرة، وإعادة إشراقها والتخلص تمامًا من معظم المشاكل التي تواجهها، وذلك من خلال إعداد كريم الطرخشقون للبشرة، وهو ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال.كريم الطرخشقون للبشرة
عشبة الهندباء
- لها فوائد متعددة للبشرة فقد تساعد على ترطيب البشرة وإعادة لها الحيوية والنضارة، كما أنها تعمل على إعادة شباب البشرة وإخفاء البقع الداكنة وتوحيد درجة لون البشرة والتخلص من الاسمرار، بالإضافة إلى ذلك تخلص البشرة من السموم والفطريات والبكتيريا، وإعادة تجديد خلايا البشرة بشكل مستمر، فالمكونات التي تحتاج إليها لتجهيز هذا الماسك بسيطة وغير مكلفة، والتي تكون عبارة عن:ملعقتان صغيرتان من زهور الهندباء.
- ملعقة واحدة كبيرة من عشبة الآذريون.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من بودرة الكركم.
طريقة التحضير
- عليك إتباع خطوات تجهيز كريم الطرخشقون للبشرة بنفس الطريقة التالية، لضمان نجاحه، وتحقيق النتيجة التي تريدها والتي تكون الخطوات كالتالي:وضع أوراق الهندباء والآذريون إلى مطحنة الخلاط الكهربائي والقيام بالطحن جيداً حتى يصبح المزيج بودرة.
- سكب المزيج البودرة في وعاء وإضافة إليه الكركم والتقليب حتى تمتزج.
- بعد ذلك وضع العسل والتحريك مرة أخرى حتى تمتزج المكونات ويصبح القوام قابل للفرد.
- يحفظ المزيج في علبة نظيفة، ويمكنك وضعه في الثلاجة وتستمر صلاحيته لمدة خمسة عشر يوماً.طريقة الاستخدام
- طريقة تطبيق كريم الطرخشقون للبشرة على الوجه بسيطة، فالأمر غير معقد، وتكون خطوات تطبيقه كالتالي:
- قبل تطبيق الكريم على الوجه، لا بد من القيام بشطفه بالماء الفاتر، فهذه الخطوة تساعد على فتح المسامات.
- تجفيف الوجه بلطف باستخدام منشفة والقيام بالطبطبة عليه.
- أخذ مقدار من الكريم وتشكيل طبقة خفيفة على الوجه، مع مراعاة توزيعه على جميع النواحي، والتركيز على المناطق التي بها حب الشباب.
- ترك الكريم لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك القيام بشطف الوجه بالماء الفاتر عدة مرات للتخلص من الكريم تمامًا.
- في الخطوة الأخيرة تمرير قطعة ثلج على الوجه لغلق المسامات المفتوحة.
- يكرر هذا الكريم مرتين في الأسبوع.