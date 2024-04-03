انت الأن تتابع خبر هياكلوا صوابعهم وراها من جمالها.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من مطبخ نادية السيد بمكونات رخيصة وقليلة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأكلات التي لا يختلف على عشقها أحد، كما أنها تعد الخيار الأمثل في العزومات والولائم في شهر رمضان الكريم بجانب الدجاج البانيه والأطباق المفضلة الأخرى، وعلى الرغم من سهولة تحضيرها إلا أن هناك بعض السيدات والفتيات قد يفشلن في تحضيرها بطريقة صحيحة لأسرهن.
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من مطبخ نادية السيد
- المكونات:كيس مكرونة 500 جرام (أقلام).
- 4 ملعقة دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 1 ملعقة كبيرة سمنة.
- 5 كوب من الحليب.
- 500 جرام لحم مفروم بها نسبة دهن.
- 2 بصلة كبيرة الحجم مقطعة.
- 3 ثمرات طماطم مُقطعة.
- 2 ملعقة من معجون الطماطم.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود.
- نصف بصلة سليمة.
- قرنفل.
- ربع ملعقة من السبع بهارات.
- رشة جوزة الطيب.
طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل
- احضري طاسة على النار وضعي فيها اللحمة المفرومة وقلبيها حتى يتغير لونها ثم أضيفي عليها البصل المقطع وقلبيهم جيدًا.
- أضيفي الطماطم المقطعة ومعجون الطماطم والملح
- والفلفل الأسود والسبع بهارات وقلبي جيدًا.
- تسلق المكرونة الأقلام ثلاث أرباع سلق في ماء مغلي عليه رشة ملح وزيت. لتحضير البشاميل، احضري حلة على نار متوسطة وضعي فيها الزبدة والسمنة والزيت ثم أضيفي الدقيق وقلبي جيدًا حتى يتحول لونه إلى الذهبي ثم ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد واستمري في تقليبه حتى لا تتشكل أي تكتلات.
- أضيفي الحليب الساخن واستمري في التقليب ثم ارفعيه على النار مرة أخرى حتى يأخذ القوام المناسب ثم أضيفي ٥ أعواد من القرنفل ونصف البصلة ورشة جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود وورق اللورا واستمري في التقليب ثم ارفعيه من على النار واتركيه حتى يهدأ.
- تصفى المكرونة من ماء السلق وضعيها في حلة وأضيفي عليها مقدار ٢ مغرفة من صوص البشاميل وملعقة كبيرة من اللحمة المفرومة وقلبيهم معًا جيدًا.
- احضري صينية عادية أو بايركس وضعي فيها مغرفة من البشاميل ووزعيها في الصينية ثم ضعي نصف كمية المكرونة وعليها رشة من الجبنة الموتزاريلا ووزعي عليها اللحمة المفرومة.
- أضيفي الكمية المتبقية من المكرونة ووزعيها جيدًا ثم أضيفي باقي صوص البشاميل وعليه رشة من الموتزاريلا.
- ضعي المكرونة في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج ثم اشعلي الشواية حتى يحمر لونها، ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء