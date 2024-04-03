انت الأن تتابع خبر هياكلوا صوابعهم وراها من جمالها.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من مطبخ نادية السيد بمكونات رخيصة وقليلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأكلات التي لا يختلف على عشقها أحد، كما أنها تعد الخيار الأمثل في العزومات والولائم في شهر رمضان الكريم بجانب الدجاج البانيه والأطباق المفضلة الأخرى، وعلى الرغم من سهولة تحضيرها إلا أن هناك بعض السيدات والفتيات قد يفشلن في تحضيرها بطريقة صحيحة لأسرهن.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من مطبخ نادية السيد

المكونات:كيس مكرونة 500 جرام (أقلام).

4 ملعقة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة سمنة.

5 كوب من الحليب.

500 جرام لحم مفروم بها نسبة دهن.

2 بصلة كبيرة الحجم مقطعة.

3 ثمرات طماطم مُقطعة.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

رشة من الملح.

فلفل أسود.

نصف بصلة سليمة.

قرنفل.

ربع ملعقة من السبع بهارات.

رشة جوزة الطيب.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل