انت الأن تتابع خبر معمول التمر الفاخر بالسميد والطحين: اكتشف أسهل طريقة لتحضيره في المنزل تجعله زي الجاهز وألذ من أي وقت مضى! استمتع بالمذاق الرائع والجودة الفاخرة في وصفة سهلة وممتعة!" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - المعمول بالتمر هو واحد من أشهر الحلويات العربية التي تقدم في المناسبات والأعياد، يتميز بطعمه الغني ومذاقه الفاخر الذي يأتي من مزيج التمر الطبيعي مع السميد أو الطحين، في هذا المقال، سنتعلم كيفية إعداد معمول التمر الفاخر في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة لتقديمه في عيد الفطر بجانب الكحك وبسكويت العيد، ولن تكوني بحاجة لشرائه من محلات الحلواني أو المخابز بأسعار باهظة.طريقة عمل معمول التمر الفاخر
المكونات:2 كوب سميد ناعم.
- 1 كوب طحين.
- 1 كوب زبدة مذابة.
- نصف كوب سكر ناعم.
- نصف كوب حليب دافئ.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة ماء زهر.
- ملعقة صغيرة ماء ورد.
- رشة ملح.
- تمر معجون للحشو.
خطوات تحضير معمول التمر
- في وعاء كبير، اخلط السميد والطحين والسكر أضف الزبدة المذابة واخلط جيداً حتى يتشرب السميد الزبدة، يراعى الفرك جيداً فهذه أهم خطوة لنجاح المعمول.
- اخلط الحليب الدافئ مع الخميرة، ماء الزهر وماء الورد، ثم أضفها إلى خليط السميد
- اعجن المكونات جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة
- غط العجينة واتركها ترتاح لمدة ساعة على الأقل
- قسم العجينة إلى كرات صغيرة، واحشو كل كرة بالتمر المعجون
- شكل الكرات بالقالب الخاص بالمعمول أو بالطريقة التقليدية
- رص القطع في صينية الفرن واخبزها على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون
- يتم تحزين معمول التمر مثل كحك العيد بالضبط.......نصائح لتحضير معمول تمر ناجح
- يمكنك تحميص السميد قليلاً قبل استخدامه لإضافة نكهة مميزة.
- تأكد من أن الزبدة مذابة جيداً وموزعة بالتساوي في العجين.
- يمكنك استخدام قوالب معمول مختلفة لإضافة لمسة جمالية للحلوى.
- لا تفرط في الخبز حتى لا يجف المعمول ويفقد طراوته.
- لابد من ضبط درجة حرارة الفرن حتى لا يأخذ المعمول اللون بدون أن ينضج من الداخل.