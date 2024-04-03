انت الأن تتابع خبر معمول التمر الفاخر بالسميد والطحين: اكتشف أسهل طريقة لتحضيره في المنزل تجعله زي الجاهز وألذ من أي وقت مضى! استمتع بالمذاق الرائع والجودة الفاخرة في وصفة سهلة وممتعة!" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المعمول بالتمر هو واحد من أشهر الحلويات العربية التي تقدم في المناسبات والأعياد، يتميز بطعمه الغني ومذاقه الفاخر الذي يأتي من مزيج التمر الطبيعي مع السميد أو الطحين، في هذا المقال، سنتعلم كيفية إعداد معمول التمر الفاخر في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة لتقديمه في عيد الفطر بجانب الكحك وبسكويت العيد، ولن تكوني بحاجة لشرائه من محلات الحلواني أو المخابز بأسعار باهظة.طريقة عمل معمول التمر الفاخر

المكونات:2 كوب سميد ناعم.

1 كوب طحين.

1 كوب زبدة مذابة.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب حليب دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

رشة ملح.

تمر معجون للحشو.

خطوات تحضير معمول التمر