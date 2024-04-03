انت الأن تتابع خبر بسر التسبيك الصحيح اعملي فطير حادق من غير عجينة مورق بمكونات من بيتك اقتصادية جداً والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فطائر سريعة بالجبنه بدون عجينة مورقة لذيذة فطيرة ذهبية تصنع في المطاعم والمحلات بحشوات مختلفة منها الحادق والحلو ويكثر شراء فطائر الجبنة، مع رغبة كل ربة منزل في تحضير تلك الفطائر لأسرتها، فبدلاً من شراءها يمكن صنع فطير الجبنه وتكون بنفس طعم الفطائر التي تعد في المحلات، كما أنها بديل رائع للفطائر التقليدية التي تحتاج إلى عجن وتخمير لفترة طويلة وصنعها يوفر الوقت والجهد.طريقة فطيرة جبنه سريعة بدون عجن أو فرد
تصنع الفطائر من مكونات بسيطة
- من ورق الجلاش أو العجينة الجاهزة مع حليب والماء يضاف لها بعض الإضافات التي تجعلها لذيذة جداً مطاطة بوضع بها الجبن الموتزاريلا، كما إنها فطائر صحية لأنها لا تحتوي على كمية قليلة من الدهون.
نحتاج نصف كيلو ورق جلاش.
- ربع كوب من جبن فيتا مفتته.
- كوب من جبن موتزريلا.
- ربع كوب من جبن رومي مبشورة.
- بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.
- حزمة من بقدونس مفروم.
- ربع كوب من شبت مفروم.
- ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.
- ربع كوب من الزيتون الأسود.
- صوص زبدة 6 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.
- ربع كوب من حليب أو اللبن الزبادي.
- ربع كوب من زيت النباتي.
- بيضة واحدة بحجم كبير.
- صوص حليب 1/3 كوب من حليب مع بيضة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من سمسم محمص.
- تحضير فطيرة بالجبنه مورقة بالجلاش.
- توضع الزبدة مع زيت النباتي مع اللبن الزبادي أو الحليب يضاف البيض مع مكونات السابقة وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات وتخفق بالمضرب اليدوي.
- ثم ضيفي جبن فيتا مع بيضة والبقدونس والشبت وباقي مكونات جبنه من جبن موتزريلا والرومي، مع فلفل اسود والملح، وتقلب مكونات حشو الفطير مع بعضها.
- تدهن صينية مستطيلة بالقليل من السمن أو الزيت او طاسة غير لاصقة، ويتم عمل خليط من زبدة مع اللبن الزبادي يمكن إضافة لها ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.
- احضري ورق الجلاش ويضاف في صينية ورق عجينة الجلاش المورقة وتدهن ما بين طبقات خليط الزبدة واللبن الزبادي، يضاف عليها ورقة ثانية من الجلاش.
- إدهني حتى تصلي إلى نصف حزمة ورق الجلاش، يوزع فوق آخر طبقة جلاش طبقة من خليط الجبنه.
- توضع طبقة من ورق الجلاش وتدهن بطبقة من الزبدة مع اللبن الزبادي، وتدهن حتى تصلي إلى طبقة اخيرة، ويتم طي ورق فطيرة جبنه من أطراف وغلقها لأعلى حتى تصنع فطيرة دائرية.
- ثم يوزع عليها صوص حليب مع بيض فوقها ويرش عليها السمسم وترفع على نار متوسطة الحرارة أو هادئة لكي تأخذ لون ذهبي من أسفل، وتدخل تحت الشواية في الفرن حتى تأخذ لون ذهبي من أعلى وتصبح فطيرة سريعة مورقة ذهبية تقدم ساخنة