انت الأن تتابع خبر بسر التسبيك الصحيح اعملي فطير حادق من غير عجينة مورق بمكونات من بيتك اقتصادية جداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فطائر سريعة بالجبنه بدون عجينة مورقة لذيذة فطيرة ذهبية تصنع في المطاعم والمحلات بحشوات مختلفة منها الحادق والحلو ويكثر شراء فطائر الجبنة، مع رغبة كل ربة منزل في تحضير تلك الفطائر لأسرتها، فبدلاً من شراءها يمكن صنع فطير الجبنه وتكون بنفس طعم الفطائر التي تعد في المحلات، كما أنها بديل رائع للفطائر التقليدية التي تحتاج إلى عجن وتخمير لفترة طويلة وصنعها يوفر الوقت والجهد.طريقة فطيرة جبنه سريعة بدون عجن أو فرد

تصنع الفطائر من مكونات بسيطة

من ورق الجلاش أو العجينة الجاهزة مع حليب والماء يضاف لها بعض الإضافات التي تجعلها لذيذة جداً مطاطة بوضع بها الجبن الموتزاريلا، كما إنها فطائر صحية لأنها لا تحتوي على كمية قليلة من الدهون.

نحتاج نصف كيلو ورق جلاش.