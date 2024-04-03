انت الأن تتابع خبر لن تتخيل كم يبلغ الراتب الشهري الذي يدفعه كريستيانو رونالدو لوالدته التي كانت متسولة في الشوارع.. رقم خرافي لا يتصوره عقل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سطّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم، وكتب حكاية ملهمة للكثيرين الذين ولدوا في بيئة فقيرة ليتعلموا منه أن المستحيل غير موجود.

رونالدو الذي يعد من أشهر الرياضيين

وأنجحهم وأكثرهم ثراء نجح بتحويل حياته من الفقر المدقع إلى غناء فاحش ليس فقط بسبب مهاراته الكروية الفذة فقط، بل لذكائه بكيفية الاستفادة مما يكسب في مشاريع أخرى تزيد ثروته.

نشأ رونالدو الذي احتفل في الخامس

من شباط/ فبراير الماضي بعيد ميلاده الـ39، في فقر مدقع حيث اضطرت والدته ماريا دولوريس إلى تنظيف الشوارع والتسول للحصول على الطعام لإعالة رونالدو وأسرته في ساو بيدرو، ماديرا، المؤلفة من والده وخوسيه دينيس أفيرو وشقيقه هوغو وشقيقتيه إلما وليليانا كاتيا.

وكشفت والدة رونالدو

أنها كانت تريد إجهاضه بسبب الفقر وإدمان والده على الكحول وكون لديها 3 أطفال اخرين غير قادرة على اكفائهم، لكن طبيبها رفض إجراء العملية.

وتقدر ثروة الدون الصافية

بـ 789 مليون دولار أمريكي كما يمتلك عقارات فاخرة في الكثير من البدان، بما في ذلك لشبونة وماديرا وتورينو ومدريد ونيويورك والرياض ومراكش.

ويخصص رونالدو