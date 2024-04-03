انت الأن تتابع خبر الجمال الطبيعي في متناول يديكي.. أقوى ماسكات تفتيح وتوريد البشرة بمكونات طبيعية أمنه تحقق نتائج مذهلة وتظهر الحسن والجمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفتيح وتوحيد البشرة من أهم مقومات الجمال التي تحلم بها جميع النساء، ولكن مع كثرة التعرض للعوامل الخارجية قد يؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على البشرة، مثل حدوث الاسمرار أو ظهور بعض العلامات الداكنة وغيرها الكثير من المشكلات التي تزعج الكثير من النساء والفتيات، لذلك يكون أفضل حل للوصول إلى أفضل النتائج هو اتباع وصفات طبيعية بسيطة تمنح البشرة الكثير من الفوائد، كل ذلك بدون أي أضرار أو تكاليف.استخدام ماسك الصبار لتفتيح البشرة

يعتبر جل الصبار من أهم المواد الطبيعية التي تساعد على تخفيف التهابات البشرة، كما أنه له دور فعال في زيادة إنتاج الكولاجين مما يؤدي إلى التخلص من الندبات أو الحبوب، وأيضًا له دور فعال في تفتيح البشرة وتوريدها في أسرع وقت، وطريقة الاستخدام تتمثل في:يتم خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض مع إضافة بعض القطرات من ماء الورد.

اخلطي المكونات جميعًا حتى يتم الحصول على قوام ناعم.

وزعي بعد ذلك هذا الخليط على البشرة حتى يصبح مثل القناع.

اتركي الماسك لمدة ربع ساعة على البشرة.

بعد ذلك اغسلي البشرة جيدًا بالماء الفاتر، ويفضل تكرار الاستخدام مرتين أسبوعيًا للحصول على أسرع وأفضل نتيجة.

ماسك الخميرة لتفتيح البشرة