انت الأن تتابع خبر عالم الفلك ميشال حايك يبكي مرعوبا من الخوف: "هذا ماسيحدث في الأردن في آخر شهر رمضان"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد عالم الفلك الشهير ميشال حايك لصدارة محرك البحث جوجل بعد تداول توقعات جديدة له قد تحدث في الأردن في آخر شهر رمضان وتوقع حايك كارثة مدوية ستشغل العالم العربي بأكمله.

وتوقع حايك في توقعاته الجديدة عاصفة طوفانية مرعبة تضرب الأردن وينتج عنها سيول ضخمة تؤدي إلى انهيار سدود وجرف مبان وسيارات على حد زعمه.

وقال العراف اللبناني إن المملكة الأردنية ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من هول الكارثة.

ومن حين لآخر يثير سيد الفلك اللبناني الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.