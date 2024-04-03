انت الأن تتابع خبر توفير النفقات والمتعة الحلوة: طريقة سهلة لعمل كعك العيد المشابه للجاهز في المنزل! لن تحتاجي لشرائه من الخارج مرة أخرى! اكتشفي الوصفة السرية واحتفلي بالعيد بكعك لذيذ ومفعم بالفرح!" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب عيد الفطر المبارك يستعد عدد كبير من الناس كعادة مستمرة في تحضير كعك العيد والكثير من الأشياء الأخرى المتعلقة بعيد الفطر المبارك ولكن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يتم بها إعداد الكعك والكثير من النساء في المنازل يتساءلون عن الأسرار الخاصة بإعداد الكعك في الأماكن والمحلات المشهورة حتى يتمكنوا من تحضير الكعك في المنزل والشعور بالسعادة الكبيرة أثناء إعداد الكعك وتجهيزه لاستقبال عيد الفطر المبارك وفي المقال سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة وسوف تحصل على الكعك المميز ذات المذاق الرائعطريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز

تتعدد طرق عمل كعك العيد، لكن سنقدم لك هنا طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كعك العيد مثل الجاهز:

المقادير:

1 كيلو دقيق.

550 جرام سمنة.

200 مل ماء.

3 ملاعق كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة رائحة الكحك.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: