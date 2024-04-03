انت الأن تتابع خبر توفير النفقات والمتعة الحلوة: طريقة سهلة لعمل كعك العيد المشابه للجاهز في المنزل! لن تحتاجي لشرائه من الخارج مرة أخرى! اكتشفي الوصفة السرية واحتفلي بالعيد بكعك لذيذ ومفعم بالفرح!" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع اقتراب عيد الفطر المبارك يستعد عدد كبير من الناس كعادة مستمرة في تحضير كعك العيد والكثير من الأشياء الأخرى المتعلقة بعيد الفطر المبارك ولكن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يتم بها إعداد الكعك والكثير من النساء في المنازل يتساءلون عن الأسرار الخاصة بإعداد الكعك في الأماكن والمحلات المشهورة حتى يتمكنوا من تحضير الكعك في المنزل والشعور بالسعادة الكبيرة أثناء إعداد الكعك وتجهيزه لاستقبال عيد الفطر المبارك وفي المقال سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة وسوف تحصل على الكعك المميز ذات المذاق الرائعطريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز
- تتعدد طرق عمل كعك العيد، لكن سنقدم لك هنا طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كعك العيد مثل الجاهز:
المقادير:
- 1 كيلو دقيق.
- 550 جرام سمنة.
- 200 مل ماء.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- 1 ملعقة صغيرة رائحة الكحك.
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، نخلط الدقيق مع السكر والبيكنج باودر والملح ورائحة الكحك.
- نضع الماء بشكل تدريجي مع استمرار عملية العجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة سهلة التشكيل.نترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة.
- ثم بعد ذلك يتم إذابة السمنة على نار هادئة.
- نضيف السمنة المذابة إلى العجينة ونعجنها جيدًا حتى تصبح ناعمة ومتماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل.
- نقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم.
- نشكل كل كرة من العجين على شكل كعكة ونضعها في صينية مدهونة بالسمن.
- نزين الكعك حسب الرغبة.
- ندخل الكعك الى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا.
- نخرج الكعك من الفرن ونتركه يبرد قبل تقديمه.
- تأكد من استخدام سمنة ذات جودة عالية للحصول على طعم أفضل.
- لا تترك العجينة ترتاح لفترة طويلة حتى لا تصبح جافة.أسرار لنجاح الكعك
- تختلف كمية الماء حسب نوع الدقيق المستخدم، لذا أضف الماء تدريجيًا حتى تحصل على عجينة متماسكة.
- يمكنك استخدام العجان الكهربائي لخلط المكونات وعجن العجينة.
- يمكن أن يتم تصنيع الكعك سادة أو يتم إضافة له العجوة أو الملبن على حسب الرغبة
- يمكنك تزيين الكعك من الخارج بالسكر البودرة أو المكسرات.
- تأكد من تسوية الكعك على درجة حرارة مناسبة حتى لا يحترق.