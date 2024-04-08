انت الأن تتابع خبر سر جمال بشرتك مثل القمر: اكتشف فائدة مدهشة لكريم الفازلين والقرنفل في تبييض البشرة والجسم بأكمله وإزالة البقع والتصبغات نهائيًا منذ أول استخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفات التبييض الطبيعية للبشرة تعتبر هي الأفضل لكي تحصلي على وجه وبشرة ناعمة خالية من أي هالات أو تصبغات وسيكون تبييضها تبييض فعال للغاية وغير مؤقت، فمن الممكن أن تقومي باستعمال الفازلين مع القرنفل وهو من أفضل الماسكات الطبيعية للوجه يمكن أن يتم تحضيره بكل سهولة، ويدخل هذين المكونين في تحضير أفضل منتجات التجميل، حيث أن الخلاصة الطبيعية للمكونين معا تعمل على زيادة جمال وحيوية البشرة وتحسين نضارتها.كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل والفازلين

وأهم فوائده للجلد فمن الممكن أن تقومي بتحضير أفضل كريم ومستحضر تجميل طبيعي بالفازلين والقرنفل فهما من المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من وجود جفاف الذي تعاني منه البشرة، كما يخلص الجلد أيضا من خشونته، بالإضافة إلى إمكانية التخلص تماما من أي مناطق داكنة على بشرة الوجه أو الجسم بشكل عام.حيث تصلح تلك التركيبة لتبييض الوجه والجسم وإزالة البقع ومعالجة المناطق الداكنة، كما أنه يعمل على تنظيف البشرة من البقع الداكنة وإليكم المكونات المستخدمة في تحضير كريم الفازلين والقرنفل للتبييض.

المكونات. من أهم مكونات عمل وتحضير كريم القرنفل والفازلين ما يلي:

2 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون ناعم.

2 ملعقة كبيرة من مكون الفازلين المرطب.

1 ملعقة كبيرة من مكون ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

خطوات تحضير الكريم