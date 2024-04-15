انت الأن تتابع خبر رغم ارتفاعه عالميا.. انهيار مفاجئ وغير مسبوق في أسعار الذهب في الأسواق السورية بهذه اللحظات (سارعوا للشراء الآن ) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم في سوريا، انخفاض في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية رغم ارتفاع سعر الدولار كذلك ارتفاع سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 2,361.65 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 1,089,000 ليرة للشراء، مقابل.1,100,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 1,000,000 ليرة للشراء، مقابل 1,011,000 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الاثنين في الأسواق عند مستوى 956,000 ليرة للشراء، مقابل 966,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 820,000 ليرة للشراء، مقابل 829,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 14