انت الأن تتابع خبر مفاجأة صادمة لعالم التجميل: اكتشفي البديل الطبيعي للبوتكس.. هذا المكون السحري قد يعيد عقارب الزمن للوراء ويمنحك بشرة شبابية بلا تجاعيد !انعمي بالتغير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بديل البوتكس الطبيعي من الطرق التي تلجأ إليها كل سيدة تبحث عن الشباب الدائم لبشرتها باستعمال مكونات طبيعية ولا ترغب في اللجوء إلى البوتكس أو أي عمليات تجميل، ولأن الكثير من المنتجات الطبيعية تساعد في تحفيز وزيادة إنتاج الكولاجين في البشرة، لهذا سوف نتعرف على بدائل البوتكس التي يمكن الاعتماد عليها.بديل البوتكس الطبيعي

هناك العديد من المنتجات الطبيعية الرائعة التي تساعد في إنتاج الكولاجين الطبيعي وتعد بديل البوتكس الطبيعي ومنها:الألوفيرا

تحتوي الألوفيرا أو الصبار على العديد من الأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات الهامة للبشرة التي تكسب البشرة الحيوية والإشراقة والنضارة.يتم استعمال الألوفيرا شكل مباشر على البشرة من خلال وضع ماسك هلام الصبار وتركه لمدة 30 دقيقة مرتين ونشطف البشرة بالماء الفاتر في الأسبوع.

قناع الخميرة والزبادي

يعد هذا القناع من أفضل الوصفات الطبيعية التي تمنح البشرة شباب وإشراقة وحيوية وترطيب.يتم إعداد هذا الماسك من خلال إضافة كل من الخميرة إلى الزبادي والعسل وبضع قطرات من عصير الليمون ومعلقة عسل

يتم وضع هذا الماسك على البشرة وتركه لمدة 30 دقيقة ويتم شطف البشرة بالماء الفاتر، ويكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.السكر والليمون

يمكن عمل ماسك السكر والليمون الذي يساعد في تقشير خلايا الجلد الميت من على البشرة ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين الطبيعي.يتم خلط كل من السكر والليمون ومعها القليل من زيت الزيتون ويتم فرك المكونات على البشرة برفق مرة في الأسبوع وهي من الوصفات التي تجعل بشرتك في شباب دائم.

الموز والعسل