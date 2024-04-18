انت الأن تتابع خبر طبيب سعودي يكشف عن وصفة سحرية لتخليصك من الكرش المُزعج وتحقيق فقدان وزن يصل إلى 14 كيلوغرام، استعد للتحول الجذري! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور السعودي خالد الخضري، عن طريقة سحرية مكنته من خسارة وزنه والتخلص من الدهون الزائدة الجسم وقال الخضري في حديثه عبر قناة الرسالة، إن وزنه كان 94 كيلو وكان يعاني من مشاكل وانتفاخات في القولون، ولكن وصل إلى وزن 80 كيلو بعدما توقف عن تناول الخبز.

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