انت الأن تتابع خبر المغرب تحت منخفض قطبي عملاق مقرون بكتل هوائية ضخمة.. الأرصاد تحذر المغاربة من أمطار طوفانية وسحب ضبابية تحجب الرؤية خلال ال72 ساعة القادمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد موجة الحرارة التي عرفتها مناطق واسعة من البلاد أفادت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب، أن مدن المملكة ستعرف انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستعود بذلك إلى معدلاتها الموسمية المعتادة.

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب”

أوضح الحسين يوعابد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، أسباب انخفاض درجات الحرارة والتي قال إنها راجعة إلى اقتراب منخفض جوي مقرون بكتل هوائية في الأجواء العليا من المغرب مما سيعمل على تكون سحب غير مستقرة تعطي أمطار رعدية أحيانا.

وأضاف أن هذه الأمطار الرعدية من المرتقب أن تعرفها مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والريف والواجهة المتوسطية، والسفوح الشرقية والجنوبية الشرقية وقد تهم كذلك المناطق الشمالية الغربية من البلاد.

وفيما يتعلق بحالة الطقس، قال مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية إنه خلال اليوم الأربعاء ستعرف درجات الحرارة بعض الانخفاض بينما سيبقى الطقس حار نسبيا بالمناطق الداخلية لسوس والجنوب والجنوب الشرقي وبالمناطق الجنوبية لشرق البلاد وكذلك السهول الداخلية لشمال ووسط البلاد.

وواصل أن درجات الحرارة

اخلال النهار ستبلغ حوالي 21 و27 درجة مئوية في الأطلس والريف ومنطقة طنجة وقرب السواحل، وبين 36 و42 درجة مئوية في المناطق الداخلية من الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي و ستكون ما بين 34 و36 درجة مئوية في شرق الأطلس المتوسط، سهول تادلة، الرحامنة شيشاوة و المناطق الداخلية من سوس وبين 28 و34 درجة مئوية في باقي المناطق.

وفيما يخص طقس الأيام المقبلة خلال يومي الخميس والجمعة قال الحسين يوعابد إنه سيكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة ماعدا الجنوب والجنوب الشرقي حيت سيبقى الطقس حار إلى حد ما على الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وأضاف أنه ستهم سحب منخفضة وأخرى ضبابية فوق الواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الأطلسية كما ستتشكل سحب ركامية فوق الأطلس الكبير والمتوسط.

وخلال نهاية الأسبوع