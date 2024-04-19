انت الأن تتابع خبر "أنا ست مريضة نفسياً من 35 سنة".. غادة عبد الرازق باعترافات مفاجئة وجريئة وتكشف أسرار خاصة وقديمة لأول مرة جعلت المصريين في صدمة و ذهول! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، عن معاناتها من عدم الاستقرار النفسي والعاطفي في حياتها، ‏قائلة: "أنا معنديش استقرار نفسي، أنا ست مريضة من 35 سنة، مينفعش حد يقولي ‏استقرارك النفسي، لأني معنديش لا استقرار نفسي ولا عاطفي ولا أي استقرار". ‏

وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني، مساء أمس الثلاثاء،

أن رغبتها في النجاح قد تسببت في حرمانها من الكثير من الأمور ‏الأخرى المهمة في الحياة، مثل الاستقرار العاطفي وتكوين أسرة.

"أنا السبب في فشل زواج بنتي"

وأضافت غادة عبد الرازق: "في ساعات بحس أن ده كان سبب إني دمرت ناس تانية لأن في يوم من الأيام بنتي دي كان عندها استقرار في بيتها ثم انفصلت وممكن ومحتمل أكون أنا السبب وقصرت في هذا الجانب".

وتابعت: "كل راع مسؤول عن رعيته و"روتانا بنتي" أعتبر نفسي الراعي بتاعها لأنها منذ طفولتها وهي مش مستقلة ومرتبطة بي حتى لم يكن لديها بيت مع والدها".

الحسد على حياة الآخرين