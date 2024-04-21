انت الأن تتابع خبر هذا ما سيخرج من باطن الأرض في شهر شوال.. عالم الفلك ميشال حايك يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويحذر السعوديين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير الفلكي اللبناني ميشال حايك، إنه في الفترة القادمة ستنشتر الهوام بجميع أنواعها وتخرج الحشرات والزواحف والهوام السامة (العقارب والثعابين) من مخابئها.

وتوقع حايك ثورة بركان حرة خشب أحد أكبر البراكين الخامدة في السعودية وقال:" ستخرج الحمم من فوهة بركان حرة خشب الموحشة وأنفاقه المظلمة.

وزعم الفلكي ميشال حايك إن الانظار ستنحرف عن موسم الرياض إثر حدث مفاجئ في السعودية وتحدث عن أحداث أمنية تستدعي تأهب فتحرك فضرب بيد من حديد.

وتنبأ العراف اللبناني ميشال حايك بأن تعيش المملكة لحظة تاريخية تنتشر فيها أخبار وصور لآل سعود على جغرافيا واسعة.

وتحدث حايك عن محاولة شريرة لتوريط المملكة العربية السعودية وأن الطواف في الكعبة لن يكون تقليديا ولا مألوفا هذا العام.