انت الأن تتابع خبر اتفرج : ربة بيت سعودية أصيلة توثق طريقة تحضيرها لـ"القهوة العربية" على أصولها.. وتكشف مفاجأة صادمة عن أكثر شيء يفقدها مذاقها الأصلي! - فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو خطوات تحضير سيدة للقهوة السعودية على طريقتها الخاصة، مشيرة إلى أنها أفضل طريقة لتحضيرها.

وأوضحت السيدة، أنها تبدأ بوضع الماء في البراد ليغلي، ثم تضع في الماء بعض حبات الهيل لمدة دقائق حتى تتفتح في الماء ويتضاعف حجمها، حيث تظهر رائحة الهيل إذا كان جيداً.

بعد ذلك قامت بوضع البن حسب كمية الماء في البراد، مشيرة إلى إمكانية وضعه سادة أي بدون إضافات، أو وضعه كما هي تفضله بإضافة الهيل المطحون وحبات القرنفل، والنانخة أو النخوة أو الكمون كما هو متعارف عليه في بعض الدول.

بعد إضافة البن والمكونات تركت القهوة تغلي لمدة 20 دقيقة، وأوصت بعدم تقليل النار عليها، ولا بد أن نراها تغلي ولكن دون أن يحدث فوران للرغوة الخاصة بها.

وفي الأخير قامت بصب القهوة في براد آخر مخصص لحفظ الحرارة وأضافت إليها الهيل المطحون مرة أخرى.