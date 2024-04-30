انت الأن تتابع خبر لسناكس شهي ولذلذ كيكة الخلاط السريعة بصوص الشوكولاتة اعمليها اقتصادية بكوب دقيق وبيضة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد الكيكة وخصوصا كيكة الشوكولاتة من أشهى وألذ أنواع الكيك وهي مفضلة عند الجميع ويصلح تقديمها بمختلف المناسبات سواء عند الزيارات العائلة أو المناسبات والأعياد، وتتميز الكيكة بشكل عام بسهولة تحضير وببساطة مكوناتها وغناها بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وعبر هذا المقال ننقل لكم خطوات تحضير ألذ كيكة شوكولاتة بصوص اقتصادي مميز.
كيكة الخلاط السريعة بصوص الشوكولاتة اعمليها اقتصادية بكوب دقيق وبيضة
- مقادير عمل كيكة الشوكولاتة
- لا تحتاج الكيكة إلى بذل أي مجهود عند تحضيرها ولا يستغرق إعدادها سوى 20 دقيقة كحد أقصى وتتمثل مقادير تحضيرها فيما يلي:
- كوب دقيق.
- نصف كوب كاكاو خام.
- كوب وربع زيت.
- كوب سكر.
- ملعقة كبيرة باكينج بودر.
- كوب لبن.
- بيضة.
- ربع ملعقة فانيليا.
خطوات تحضير كيكة الخلاط
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به السكر والكاكاو والزيت واللبن ونخفق المكونات معا جيدا لمدة دقيقتين أو أكثر حتى يذوب السكر.
- نأخذ مقدار كوب من خليط الكاكاو اللبن ونضعه بالثلاجة لحين استخدامه في تزيين الكيك.
- ثم نضيف إلى باقي كمية الخليط بوعاء الخلاط الكهربائي البيض والفانيليا ونعيد خفق المكونات معا جيدا.
- في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق والباكينج ثم نضيف إليهم الخليط السائل بشكل تدريجي مع التقليب حتى تتجانس المكونات ويختفي الدقيق ويتكون لدينا عجينة كيك سلسة.
- نحضر صينية وندهنها بالزيت ونبطنها بالقليل من الدقيق مع مراعاة إزالة باقي الدقيق إن تبقى شيء بالصينية، ويمكن استبدال هذه الخطوة بوضع ورقة زبدة.
- نصب خليط الكيك في الصينية ونشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة وننتظر حتى يسخن ثم نضع الصينية به ونتركها لمدة 30 دقيقة.
- يجب عدم فتح الفرن أثناء تواجد صينية الكيك به ليتم خبزها، وبعد مرور الوقت المحدد نفتح الفرن ونقوم بعمل اختبار النضج باستخدام عود أسنان أو سكين وفي حال تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانبًا حتى تبرد.
- بعد أن تبرد الكيك نقوم بعمل بعض الثقوب العشوائية بها باستخدام الشوكة أو عود الأسنان، ثم نحضر كوب صوص الشوكولاتة الذي سبق واحتفظنا به في الثلاجة ونصبه فوق الكيكة ونوزعه بالتساوي.
- يمكن وضع الكيكة بالثلاجة لتتماسك وتبرد قليلا ثم نقدمها ويمكن تقطيعها وتقدميها بشكل مباشر وبالهناء والشفاء.