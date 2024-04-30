لسناكس شهي ولذلذ كيكة الخلاط السريعة بصوص الشوكولاتة اعمليها اقتصادية بكوب دقيق وبيضة

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رياض - احمد صلاح - تعد الكيكة وخصوصا كيكة الشوكولاتة من أشهى وألذ أنواع الكيك وهي مفضلة عند الجميع ويصلح تقديمها بمختلف المناسبات سواء عند الزيارات العائلة أو المناسبات والأعياد، وتتميز الكيكة بشكل عام بسهولة تحضير وببساطة مكوناتها وغناها بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وعبر هذا المقال ننقل لكم خطوات تحضير ألذ كيكة شوكولاتة بصوص اقتصادي مميز.

كيكة الخلاط السريعة بصوص الشوكولاتة اعمليها اقتصادية بكوب دقيق وبيضة

مقادير عمل كيكة الشوكولاتة

لا تحتاج الكيكة إلى بذل أي مجهود عند تحضيرها ولا يستغرق إعدادها سوى 20 دقيقة كحد أقصى وتتمثل مقادير تحضيرها فيما يلي:

كوب دقيق.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب وربع زيت.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة باكينج بودر.

كوب لبن.

بيضة.

ربع ملعقة فانيليا.

خطوات تحضير كيكة الخلاط