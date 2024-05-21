انت الأن تتابع خبر بتدوب بسرعه ومقرمشه خالص.. اعملي الميني كرواسون بالشوكولاتة لأطفالك في البيت بمكونات بسيطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلّم كيفية تحضير ميني كرواسون بالشوكولاتة في المنزل، حيث يعتبر هذا النوع من الكرواسون خيارًا مثاليًا للمناسبات والحفلات نظرًا لطعمه الشهي وحجمه الصغير. الكرواسون، المعروف بقوامه الهش ونكهته الغنية، يُقدم كثيرًا في الإفطار أو كوجبة خفيفة ويمكن إثراؤه بحشوات متنوعة مثل الجبن، الزعتر، أو المربى.

لإعداد الميني كرواسون بالشوكولاتة، تبدأ الوصفة بخلط الخميرة الجافة الفورية مع الماء الدافئ وتترك جانباً لمدة 5-10 دقائق لتنشيط الخميرة. بعد ذلك، يضاف إلى الخليط الحليب الدافئ، السكر، الفانيليا، والملح ويخلط جيداً. يضاف الدقيق تدريجيًا ويعجن حتى تتشكل عجينة متجانسة.

تُنقل العجينة إلى سطح مرشوش بالدقيق، وتُعجن لبضع دقائق، ثم تُشكَّل على هيئة كرة وتُغطى لترتاح وتختمر في مكان دافئ.

تُفرد العجينة بعد الارتفاع وتُوزع عليها مكعبات الزبدة الباردة، وتُطوى وتُلف وتُبرد. هذه العملية تُكرّر ثلاث مرات لضمان توزيع الزبدة بشكل متجانس. بعد ذلك، تُقطع العجينة إلى مثلثات يُوضع في كل منها قطعة شوكولاتة، وتُلف المثلثات من القاعدة إلى القمة.

يوضع الكرواسون الملفوف على صينية الخبز ويُغطى ليختمر مجدداً قبل أن يُدهن بالبيض ويُخبز في فرن مُسخن مسبقًا إلى 190 درجة مئوية حتى يتحول لونه إلى الذهبي. النتيجة هي حلوى فاتنة تجمع بين الطعم الرائع والمظهر الجذاب، ما يجعلها مثالية للتقديم في أي تجمع.

الكرواسون، بجذوره الفرنسية، لا يزال يحافظ على مرتبته كأحد المخبوزات المفضلة عالميًا، يتميز بتنوعه وقدرته على التكيف مع مختلف الأذواق والمناسبات.