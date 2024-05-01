انت الأن تتابع خبر "اصحاب هذا الابراج كانوا مفلسين ومتسلفين وسيصبحون أثرياء مبسوطين".. العبقرية ليلى عبد اللطيف تفاجئهم وتعترف بعام من السعادة والراحة والثراء لهم 2024!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد زيادة معدلات البحث عن توقعات الفلكية للعام 2024، سنقدم لعشاق عالم الأبراج في السطور التالية أبرز التوقعات وفقًا لما ذكرته ليلى عبداللطيف، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك عبر صفحتها الرسمية على “يوتيوب”.توقعات برج الحمل 2024توقعت ليلى عبداللطيف أن السنة الجديدة ستكون جيدة بالنسبة لبرج الحمل وستحمل له تغييرًا، سفرًا، نشاطًا جديدًا وعملاً جديدًا.

وأشارت إلى أن جوبيتر سيدخل برج الحمل

وسيكون له تأثير إيجابي في شهر مارس، وسيحظى بمكانة مرموقة. كما كشفت أن السفر سيكون صديقًا لبرج الحمل في العام الحالي، وتحديدًا ابتداءً من شهر أبريل. ومن المتوقع أن يتألق في الأعمال التجارية والصناعية.

وأفادت أن شهري أكتوبر ونوفمبر سيكونان الأفضل لمولود برج الحمل. وفي الجانب العاطفي، أشارت إلى أنه سيكون العام الأفضل لبرج الحمل، وسيتعرف مواليد هذا البرج على حب جديد أو لقاء استثنائي. وعلى الرغم من كونهم من أكثر المحظوظين، فإنها نصحتهم بالاهتمام بصحتهم

.توقعات برج الجوزاء 2024

توقعت ليلى عبداللطيف أن السنة الجديدة ستكون جيدة لبرج الجوزاء ولكنه سيواجه تحديات أيضًا. عندما يدخل ساتورن برج الحوت، سيحدث تناقض وصعوبات معينة قد تواجههم. ومع ذلك، فإنها تشير إلى أنه سيكون هناك انفراجات في شهر مارس.

وعمومًا، من المتوقع أن يحدث لقاء مهم مع شخص أجنبي في الأشهر الأولى من العام يتعلق بالعمل أو الدراسة.برج الأسد

برج الأسد سيشهد سنة 2024 أفضل من السنة الماضية، حيث ستكون هناك قرارات ومغامرات جديدة ستؤثر إيجابيًا على حياة مولود برج الأسد

. هذه السنة ستكون مليئة بالحب والعمل، وسيتاح له العديد من الفرص في النصفين الأول والثاني من السنة.سنة جديدة غنية بالأحداث تنتظر مولود برج العذراء، حيث سيكون له بداية دقيقة خاصة من مارس إلى مايو. كوكب الحظ سيكون إلى جانب برج العذراء بعد شهر أيا، وسيكون له تأثير إيجابي على حياته.

برج الميزان

مولود برج الميزان سيواجه تحديات جديدة هذا العام، مع تراجع في الإيجابيات من وقت لآخر. لذلك، يجب على مولود برج الميزان أن يولي اهتمامًا خاصًا لصحته، خاصة فيما يتعلق بالجهاز الهضمي والتناسلي والكلى والأسنان.

برج العقرب

سنة جيدة بشكل عام لمولود برج العقرب، ولكنها ستكون مليئة بالمسؤوليات الكبيرة والضاغطة. يجب على مولود برج العقرب تجنب الاستثمارات العشوائية هذا العام وأن يكون حذرًا من الانقلابات والخيبات.

برج القوس

برج القوس 2024

في عام 2024، سيواجه برج القوس تحديات جديدة في الجانب المهني.

ستكون هناك فرص عمل جديدة تنتظرهم، وبالتالي يجب أن يضعوا الأولوية لحالتهم المالية. سيكون لديهم فرص نجاح في مجالات مثل السوائل والصيدلة والأدوية والصناعة والتجارة. بالنسبة للجانب العاطفي، قد يحدث الزواج أو الارتباط في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد.

ستكون فترة الحب الأكثر جمالاً لبرج القوس بين حزيران وتشرين الأول. ستكون هذه سنة مليئة بالحب والرومانسية، ولكن يجب أن يكونوا حذرين قليلاً ومتطلبين. إذا تم الزواج، قد يواجهون أزمة زوجية ويضطرون لاتخاذ قرار مصيري.

برج الجدي 2024