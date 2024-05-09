"ضاع عمرك وانتي ترمي قشور الليمون".. طريقة سحرية دخليهم في الفرن واستخدميهم في جميع الاكلات!!

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رياض - احمد صلاح - يتمتع قشر الليمون بفوائد صحية مفيدة جدا للجسم ويمكن استخدامه في العديد من الاستخدامات الطبية والصحية، فيمكن استخدامه في عمل عصير الليمون الحامض وأيضاً يمكن اضافته لعمل الصوصات المختلفة للطعام، بالإضافة أنه يمكن استخدامه لإذابة الدهون والحروق من الجسم، كما أنه يدخل في العديد من وصفات الطعام المختلفة ليضفي على الوصفات نكهة منعشة ولذيذة، لذلك ننصحك عزيزتي باستخدام قشر الليمون بطريقة جديدة ومبتكرة ومضمونة لاستخدامها في جميع الأكلات، جربيها ومش هتندمي.
ضاع عمرك وانتي ترمي قشور الليمون… دخليهم في الفرن واستخدميهم في جميع الاكلات طريقة عمل بودرة الليمون لعمل أشهى الوصفات الطبيعية
- لا ترمي قشر الليمون بعد اليوم، يدخل قشر الليمون في العديد من الوصفات الطبيعية والبسيطة، وقشر الليمون يمكن أن يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والجسم وأيضاً في وصفات الطعام المختلفة.المكونات
- قشر برتقال مجفف.
- ٢ معلقة كبيرة سكر.
طريقة تحضير وصفة بودرة الليمون الحامض لعمل أشهى أطباق الحلوى
- ضاع عمرك وانتي بترمي قشر الليمون، تعالي أقولك على وصفة جديدة هتحبيها ومش هترمي قشر الليمون مرة أخرى، يمكنك عمل بودرة الليمون لاستخدامها في العصائر وإضافتها لأنواع الكيك والحلويات والشربات، لها فوائد عديدة يمكنك الاستفادة منها باستخدامها بهذه الطريقة:
- في البداية قومي بغسل قشر الليمون بعد الاستفادة من عصيره واتركيه في مصفاة حتى يجف.
- سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة وأدخلي قشر الليمون في صينية مبطنة بورق زبدة.
- عندما يجف البرتقال في الفرن، حمريه في الشواية حتى يأخذ شكل مكرمل ثم اخرجيه ليبرد تماماً.
- في كبة الخلاط الكهربائي ضعي قشور الليمون بعد تجفيفها تماما مع معلقتين من السكر واضربيهم جيداً في الكبة حتى يكون مثل البودرة.
- قومي بطحن قشر الليمون جيداً حتى تحصلين على بودرة الليمون ويمكن اضافتها كنكهة معززة بالليمون لكثير من وصفات الطعام والحلويات.
- احفظي بودرة الليمون في برطمان زجاجي معقم ومحكم الغلق ويمكنك استخدامه كعصير ليمون مركز وبالهنا والشفا.