"ضاع عمرك وانتي ترمي قشور الليمون".. طريقة سحرية دخليهم في الفرن واستخدميهم في جميع الاكلات!!

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رياض - احمد صلاح - يتمتع قشر الليمون بفوائد صحية مفيدة جدا للجسم ويمكن استخدامه في العديد من الاستخدامات الطبية والصحية، فيمكن استخدامه في عمل عصير الليمون الحامض وأيضاً يمكن اضافته لعمل الصوصات المختلفة للطعام، بالإضافة أنه يمكن استخدامه لإذابة الدهون والحروق من الجسم، كما أنه يدخل في العديد من وصفات الطعام المختلفة ليضفي على الوصفات نكهة منعشة ولذيذة، لذلك ننصحك عزيزتي باستخدام قشر الليمون بطريقة جديدة ومبتكرة ومضمونة لاستخدامها في جميع الأكلات، جربيها ومش هتندمي.

ضاع عمرك وانتي ترمي قشور الليمون… دخليهم في الفرن واستخدميهم في جميع الاكلات طريقة عمل بودرة الليمون لعمل أشهى الوصفات الطبيعية

لا ترمي قشر الليمون بعد اليوم، يدخل قشر الليمون في العديد من الوصفات الطبيعية والبسيطة، وقشر الليمون يمكن أن يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والجسم وأيضاً في وصفات الطعام المختلفة.المكونات

قشر برتقال مجفف.

٢ معلقة كبيرة سكر.

طريقة تحضير وصفة بودرة الليمون الحامض لعمل أشهى أطباق الحلوى