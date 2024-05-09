"أقوي طرق سحريه تمنع وجود الصراصير والحشرات في المنزل".. بدون تكاليفها طرد جميع الزواحف فورا بدون عوده!!

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رياض - احمد صلاح - أقوي طرق سحريه تمنع وجود الصراصير تعاني الكثير من السيدات من تواجد الصراصير في المنزل، وهذه المشكلة من المشكلات التي تسبب الإزعاج لكل أفراد الأسرة وتسبب لهم الخوف والهلع، ويستخدم البعض للتخلص من هذه الحشرات بعض المواد الكيميائية التي تباع في المحلات التجارية، ولكن هذه المكونات قد تسبب بعض الأضرار للأطفال والكبار، ولذلك ننصحك بإستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تخلصك من الصراصير ولا تسبب أي ضرر لك ولأسرتك.

أقوي طرق سحريه تمنع وجود الصراصير والحشرات في المنزل طرد جميع الزواحف فورا بدون عوده

استخدام ورق الغار في التخلص من الصراصير

ورق الغار من الأشياء التي يمكنك استخدامها في إبعاد الصراصير عن منزلك بشكل نهائي، وذلك لأنها لا تعمل على قتل الصراصير ولكنها تبعدهم عن المكان الذي تتواجد فيه هذه الرائحة، ويمكنك ذلك باستخدام كمية من أوراق الغار وطحنها جيدا وتوزيعها في جميع الأماكن التي من الممكن أن يدخل منها الصراصير أو التي تتواجد بها.استخدام القرفة في التخلص من الصراصير

تهرب الصراصير من أي رائحة قوية أو نفاذة وتبعد عن هذا المكان بشكل نهائي، يمكنك استخدام أعواد القرفة وإضافة إليها بعض التوابل والأعشاب التي تزيد من هذه الرائحة واستخدام هذه الخلطة في إبعاد الصراصير عن منزلك.

استخدام زيت النعناع في طرد الصراصير

يتمتع زيت النعناع برائحة قوية نفاذة تخلصك من جميع الحشرات التي قد تكون موجودة في المنزل من عناكب وصراصير وبراغيت وغيرها، لذلك ننصحك باستخدام زيت النعناع ووضع القليل منه في الأماكن التي تتواجد بها الصراصير، فإنه يخلصك منها وتبعد الصراصير بشكل نهائي عن هذه الأماكن ولا تعود لها مرة أخرى.

استخدام صودا الخبز في التخلص من الصراصير