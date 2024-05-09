انت الأن تتابع خبر الدولار يكسر بخواطر السوريين ويهوي بالليرة إلى الحضيض...وسعر الصرف كارثي بامتياز ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال سعر الدولار في سوريا مستقرًا اليوم الخميس في السوقين الرسمية والموازية ،

وحدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية عند 13,500 ليرة للدولار الواحد بالنسبة للحوالات والصرافين.

ويبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14383.68 ليرة. ويبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك 13,500 ليرة. بلغ سعر صرف الدولار في سوريا في السوق السوداء 14,700 ليرة للشراء و14,850 ليرة للبيع. الرسوم الإضافية على قروض صندوق النقد الدولي تفاقم أزمة الديون.

وسجل اليورو مقابل الليرة 15,700 ليرة للشراء و15,865 ليرة للبيع.