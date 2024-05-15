"تعلمي الذ طريقة عمل كيكة جالكسي بالبندق بوصفة لذيذة بدل التورتة الجاهزة بمذاق يرضي جميع الأذواق!!

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رياض - احمد صلاح - تعد كيكة جالكسي بالبندق من أنواع الكيك اللذيذة والتي يحبها الكثير من الأشخاص حيث إن لها مذاق رائع ومتميز ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة من أجل تحضيرها بل إن مكوناتها بسيطة وتتميز بالطعم الغني حيث إنها تحتوى على شوكولاتة وبندق ولذلك يحبها الجميع، ولا تحتاج إلى وقت وجهد من أجل تحضيرها وسوف نتعرف على مكونات وخطوات تحضير كيكة جالكسي بالبندق.
- طريقة عمل كيكة جالكسي بالبندق بوصفة لذيذة بدل التورتة الجاهزة بمذاق يرضي جميع الأذواق
مكونات وصفة كيكة جالكسي بالبندق
- تعد كيكة جالكسي بالبندق من ألذ وصفات الكيك والتي يتم تحضيرها من خلال استخدام الشوكولاتة بالبندق اللذيذة والتي تعطيه مذاق لذيذ ويحبها الجميع، ويتم تحضير كيكة جالكسي بالبندق من خلال استخدام
المكونات التالية:
- كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب من السكر البني.
- ربع كوب من السكر الأبيض.
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف معلقة صغيرة من البيكنج صودا.
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- ربع كوب من الحليب.
- ربع معلقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الزيت.
- بيضة.
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- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من شوكولاتة جالكسي بالبندق.
طريقة عمل كيكة جالكسي بالبندق
- تعتبر كيكة جالكسي بالبندق من ألذ وصفات الكيك التي يحبها الجميع وهي مشهورة للغاية ولذلك تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة تحضيرها في المنزل، ويتم وضع شوكولاتة جالكسي بالبندق بداخلها ولذلك تعطيها مذاق رائع للغاية ويتم تحضيرها من خلال الخطوات التالية:
- في البداية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وضعي نصف كوب من السكر البني ونصف كوب من السكر الأبيض وكوب من الدقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر ونصف معلقة صغيرة من البيكنج صودا وربع معلقة صغيرة من الملح وقومي بخلط جميع المكونات سويا.
- وبعد ذلك ضعي ربع كوب من الحليب وربع كوب من الزيت وبيضة ومعلقة صغيرة من الفانيليا وقومي بخلطهم جيدا حتى يمتزجوا.
- ثم أضيفي خليط مكونات الدقيق إلى الخليط السائل وقومي بتقليبها حتى تتجانس سويا، وبعد ذلك ضعي الشوكولاتة على خليط الكيك وقومي بتقليبه جيدا.
- وبعدها أحضري قالب وادهني بالسمنة ورشه من الدقيق، ثم ضعي خليط الكيك به، ثم أدخلي الكيك إلى الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج ثم أخرجيه وقومي بتزيينه وتقديمه.