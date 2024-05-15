"تعلمي الذ طريقة عمل كيكة جالكسي بالبندق بوصفة لذيذة بدل التورتة الجاهزة بمذاق يرضي جميع الأذواق!!

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رياض - احمد صلاح - تعد كيكة جالكسي بالبندق من أنواع الكيك اللذيذة والتي يحبها الكثير من الأشخاص حيث إن لها مذاق رائع ومتميز ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة من أجل تحضيرها بل إن مكوناتها بسيطة وتتميز بالطعم الغني حيث إنها تحتوى على شوكولاتة وبندق ولذلك يحبها الجميع، ولا تحتاج إلى وقت وجهد من أجل تحضيرها وسوف نتعرف على مكونات وخطوات تحضير كيكة جالكسي بالبندق.

طريقة عمل كيكة جالكسي بالبندق بوصفة لذيذة بدل التورتة الجاهزة بمذاق يرضي جميع الأذواق

مكونات وصفة كيكة جالكسي بالبندق

تعد كيكة جالكسي بالبندق من ألذ وصفات الكيك والتي يتم تحضيرها من خلال استخدام الشوكولاتة بالبندق اللذيذة والتي تعطيه مذاق لذيذ ويحبها الجميع، ويتم تحضير كيكة جالكسي بالبندق من خلال استخدام

المكونات التالية:

كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من السكر البني.

ربع كوب من السكر الأبيض.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج صودا.



ربع كوب من الحليب.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

بيضة.



معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من شوكولاتة جالكسي بالبندق.

طريقة عمل كيكة جالكسي بالبندق