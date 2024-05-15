انت الأن تتابع خبر "فرحة لكل موظف في مصر".. الحكومة تقرر بتخفيض عدد ساعات العمل لهذه الفئات ..يا حظهـم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الحكومة المصرية قراراً بتقليص ساعات العمل في القطاعين العام والخاص، حيث تم تحديد الدوام اليومي بثماني ساعات بدلاً من تسع ساعات. جاء هذا القرار كنتيجة لدراسة شاملة أجرتها الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والموظفين وتوفير فرص أكبر لهم للمشاركة في الأنشطة الخارجية واستغلال الفرص الجديدة المتاحة.

تهدف هذه التعديلات أساسًا إلى دعم فئات محددة من المواطنين، تشمل الموظفين ذوي الإعاقة الجسدية والأمهات العاملات اللواتي يعتنين بأطفالهن الرضع حتى بلوغهم العامين، وكذلك الموظفين الذين يعولون أطفالًا أو أقاربًا من الدرجة الثانية يعانون من إعاقات جسدية.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الرفاه العام لهذه الفئات بشكل خاص ولجميع الموظفين بشكل عام. يشير التوقع إلى أن الوقت الإضافي الذي سيتحصل عليه الموظفون سيكون له تأثير إيجابي، مما يتيح لهم قضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم وتقليل الضغوط النفسية الناتجة عن العمل المكثف.

وعلى الرغم من هذه الفوائد، فقد واجه القرار ردود فعل متباينة بين العاملين، حيث اعتبره البعض تعزيزًا لراحة الموظفين ومراعاة لظروفهم الخاصة، في حين رأى آخرون أنه يضيف ضغوطًا لتحقيق نفس مستويات الإنتاج في أوقات عمل أقل. ومع ذلك، نفت مصادر حكومية داخل الحكومة المصرية أي ادعاءات سلبية متعلقة بهذا التعديل.

عمومًا، هذا القرار هو جزء من الجهود الجارية لتحسين ظروف العمل وجودة الحياة للمواطنين المصريين، ما يعكس توجه الحكومة نحو تبني سياسات أكثر تركيزاً على الانسانية والكفاءة في بيئة العمل.