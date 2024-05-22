انت الأن تتابع خبر اطاحة زعيم عربي .. العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف وهي حزينة ماسيحدث لدولة عربية مجاورة لفلسطين.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحذر ليلى عبد اللطيف، العرافة اللبنانية البارزة، من وجود مؤامرات ضارة تستهدف زعزعة استقرار المملكة الأردنية.

وقالت عبد اللطيف إن هناك تحركات مشبوهة تجري بهدف الإطاحة بالنظام الحالي في الأردن، مدعومة من قبل دولة مارقة ترغب في زيادة نفوذها وإحداث الفوضى في البلاد.

وأضافت أن الأردن بإمكانه إحباط هذه المخططات، حيث ستقوم القوات الأمنية الأردنية بصد أي محاولات تخريبية أو اعتداءات قد تحدث، سواء كانت على الممتلكات العامة أو الخاصة، ولا سيما في العاصمة عمان.

وتابعت العرافة توقعاتها بأن الوضع على الحدود الأردنية سيشهد تطورات ملحوظة، مؤكدةً أن الجيش الأردني مستعد للتصدي لأي تحديات قد تظهر، مما سيعزز من أمن الحدود الوطنية.

هذه التحذيرات تأتي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة توترات متزايدة، مما يستدعي مزيداً من الحذر واليقظة من جانب الأردن لصد أي تهديدات قد تعترض سبيله. تُظهر تصريحات عبد اللطيف الحاجة الملحة للأمن والاستقرار في ظل تزايد التحديات الإقليمية.