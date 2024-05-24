انت الأن تتابع خبر يابخته ياهناه صاحب هذا البرج سيعش في النعيم والمال الوفير.. توقعات ليلى عبداللطيف لنصف الثاني لعام 2024 لملوك الأبراج المحظوطة..هل انت من بينهم..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوقع ليلى عبداللطيف، الخبيرة في علم الأبراج والفلك، عبر قناتها على يوتيوب، سنة 2024 مفعمة بالتفاؤل لمختلف الأبراج، وتشير تحديدًا إلى بداية موفقة لبرج الحمل بداية من أبريل،

وذلك بفضل دخول كوكب جوبيتر إلى البرج في مارس، ما يعد بالنجاح والمكانة المرموقة. وتنصح مواليد الحمل بالاهتمام بصحتهم رغم الحظ الجيد. لبرج الجوزاء، تنبئ عبداللطيف بأن 2024 ستكون سنة مليئة بالتحديات والفرص، خاصةً بعد دخول ساتورن إلى برج الحوت، مما قد يوقع بعض الصعوبات لكنها تؤكد على فترات الانفراج بدءًا من مارس.

أما برج الأسد، فيبشر بعام أكثر إشراقًا مقارنة بالسابق، مليء بالمغامرات والقرارات الايجابية، في حين يتوقع لبرج العذراء بداية دقيقة وثرية بالأحداث الهامة، خاصة بين مارس ومايو. تضيف عبداللطيف أن برج الميزان ينبغي أن يولي اهتمامًا خاصًا للصحة، بينما سيخوض مواليد برج العقرب سنة مليئة بالمسؤوليات.

برج القوس سيواجه تحديات مهنية وسيجد فرص عمل جديدة مع نصيحة بمراقبة الحالة المالية، وبرج الجدي يستعد لتحديات كبيرة في الأشهر الأولى ولكن يتوقع تحسن مع دخول كوكب الحظ إلى برج الثور

. تستمر تنبؤات ليلى عبداللطيف في جذب اهتمام عشاق الأبراج بفضل دقتها المعهودة. ويتضح من هذه التوقعات أن العام الجديد سيحمل مزيجًا من التحديات والفرص لأصحاب الأبراج المختلفة، ما يستدعي الاستعداد والحذر لمواجهة ما قد يحمله العام القادم.