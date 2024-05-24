انت الأن تتابع خبر قالتها وهي مرعوبة ترتجف.. العرافة ليلى عبد اللطيف تحذر الاردنيين بشدة هذا ماسيحصل قبل عيد الأضحى.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال مقابلتها الأخيرة على قناة "الظفرة"، وقوع أحداث دراماتيكية ومقلقة في الأردن ولبنان وعدد من الدول العربية قبل عيد الأضحى لعام 2024

. أوضحت ليلي عبد اللطيف

بأن هذه التطورات ستشمل ظهور فيروس جديد في عمّان، مما قد يدفع وزارة الصحة الأردنية لاتخاذ تدابير وقائية للسيطرة على انتشاره.

وبالتالي