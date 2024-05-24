انت الأن تتابع خبر قالتها وهي مرعوبة ترتجف.. العرافة ليلى عبد اللطيف تحذر الاردنيين بشدة هذا ماسيحصل قبل عيد الأضحى.!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال مقابلتها الأخيرة على قناة "الظفرة"، وقوع أحداث دراماتيكية ومقلقة في الأردن ولبنان وعدد من الدول العربية قبل عيد الأضحى لعام 2024
. أوضحت ليلي عبد اللطيف
- بأن هذه التطورات ستشمل ظهور فيروس جديد في عمّان، مما قد يدفع وزارة الصحة الأردنية لاتخاذ تدابير وقائية للسيطرة على انتشاره.
وبالتالي
- ذكرت أيضًا توقعاً لاشتباكات وأحداث عنف في بيروت، بالإضافة إلى هجوم يستهدف إحدى المحطات الفضائية اللبنانية. وذكرت عبد اللطيف أن لبنان سيواجه أزمة تتعلق بنقص القمح والمازوت، مشيرة إلى وباء خطير قد يظهر ويجبر الأفراد على الرجوع إلى نظام العمل والدراسة عن بعد، مما يستحضر تداعيات جائحة فيروس كورونا.
- إضافة إلى ذلك، أشارت إلى خطر سلالة جديدة من فيروس الجدري التي تتميز بمستوى عالٍ من الخطورة. وعلى الرغم من الانتباه الكبير الذي تجذبه توقعاتها بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية، فإن العديد من الأشخاص ينظرون إلى هذه التوقعات على أنها محض تكهنات غير مستندة إلى دليل علمي.
- تثير توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف جدلاً واسعًا وتساؤلات حول مصداقيتها وتأثيرها على المجتمع سنويًا، خاصة في منصات التواصل الاجتماعي