انت الأن تتابع خبر اسمعوا نصيحتي هذه المرة فقط قبل فوات الآوان..العرافة ليلى عبداللطيف تصارح 3 دول عربية بتنبؤاتها المرعبة.. هذا ماسيحدث بعد ايام للأسف والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحذر ليلى عبد اللطيف، المنجمة اللبنانية المعروفة، ثلاث دول عربية من تنبؤاتها المقلقة، التي تشمل تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط وكوارث طبيعية محتملة.
وفقاً لقنوات إعلامية مختلفة
- من بينها القناة اللبنانية MTV، أعلنت عبد اللطيف عن توقعاتها لأحداث مستقبلية قد تؤثر على الأوضاع الأمنية والسياسية بشكل كبير.
- تتضمن توقعاتها التي أوضحتها مؤخرًا، زيادة في العمليات المعادية في فلسطين وتحذير من احتمالية وقوع حرب شاملة. وبجانب هذا، نبهت عبد اللطيف إلى كوارث طبيعية متنوعة مثل الزلازل والفيضانات التي قد تضرب مناطق متفرقة من العالم، وكذلك ظهور أمراض جديدة أو متحورة.
إضافةً إلى ذلك
- تنبأت ليلي عبد اللطيف بأزمات اقتصادية ستؤثر على الأسواق العالمية، وبالأخص أسواق اليورو والدولار، مركزة الضوء على شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك. تحث المواطنين على اتخاذ احتياطات مثل تخزين الغذاء والدواء للوقاية من تبعات هذه التوقعات المحتملة.
- كما تشير التوقعات إلى مشاكل سياسية متنامية قد تؤدي إلى تغييرات حكومية وحذرت من احتمالية وقوع عمليات إرهابية. تتنبأ أيضًا بحدوث أحداث مؤسفة كحريق مأساوي تحول إلى كارثة في حفل زفاف بالعراق أودى بحياة العديد.
- تشهد توقعات عبد اللطيف، المعروفة بدقتها في بعض الأحيان، متابعة واسعة وتثير جدلًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والشعبية. يُنظر إلى هذه التنبؤات كمؤشرات قد تشير إلى تغيرات كبرى على الصعيد العالمي، مما يدفع الكثيرين للأخذ بها على محمل الجد.