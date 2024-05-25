انت الأن تتابع خبر اسمعوا نصيحتي هذه المرة فقط قبل فوات الآوان..العرافة ليلى عبداللطيف تصارح 3 دول عربية بتنبؤاتها المرعبة.. هذا ماسيحدث بعد ايام للأسف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحذر ليلى عبد اللطيف، المنجمة اللبنانية المعروفة، ثلاث دول عربية من تنبؤاتها المقلقة، التي تشمل تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط وكوارث طبيعية محتملة.

وفقاً لقنوات إعلامية مختلفة

من بينها القناة اللبنانية MTV، أعلنت عبد اللطيف عن توقعاتها لأحداث مستقبلية قد تؤثر على الأوضاع الأمنية والسياسية بشكل كبير.

تتضمن توقعاتها التي أوضحتها مؤخرًا، زيادة في العمليات المعادية في فلسطين وتحذير من احتمالية وقوع حرب شاملة. وبجانب هذا، نبهت عبد اللطيف إلى كوارث طبيعية متنوعة مثل الزلازل والفيضانات التي قد تضرب مناطق متفرقة من العالم، وكذلك ظهور أمراض جديدة أو متحورة.

إضافةً إلى ذلك