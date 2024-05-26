انت الأن تتابع خبر الرعب يجتاح مصر من الخطر القادم.. بدأت تنبؤات العرافة ليلى عبد اللطيف تتحقق بحذافيرها.. (الله يلطف بهم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعادت ليلى عبد اللطيف، الفلكية المعروفة، اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام عبر تصدرها محركات البحث بعد نشرها توقعات جديدة من شأنها أن تؤثر على مصر خلال عيد شم النسيم.

توقعت ليلي عبد اللطيف

في مقطع فيديو على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، حدوث كارثة طبيعية تتمثل في منخفض جوي عنيف يتسبب في أمطار طوفانية وسيول قد تغمر المدن المصرية. ونوهت الفلكية الشهيرة إلى أن مصر ستضطر لإعلان حالة الطوارئ القصوى وطلب المساعدة من الدول المجاورة لمواجهة هذه الكارثة.

ليلى عبد اللطيف

المولودة في 17 يناير 1958 في بيروت، استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة مميزة في عالم التنبؤ. تمتاز بكونها سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية مصرية تتمتع بقوة الإلهام السادس، التي تتطور مع الوقت لتتحول توقعاتها إلى واقع بنسب دقة تتراوح بين 90% إلى 100%. ليست مجرد عرافة، بل فلكية تدعي الإلهام الغيبي المبني على تطور إحساسها.

على مر السنوات