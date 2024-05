انت الأن تتابع خبر في 15 يوم فقط مشروب منزلي شهير أصفر اللون هيخلصك من الكرش الكبير بسهولة دون الحاجة للرجيم وينهي معاناة التهاب المفاصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت دراسات حديثة تناولتها مجلة "Annals of Family Medicine" بأن شرب الماء يسهم بشكل فعال في الحفاظ على وزن صحي. وفي هذا السياق

، نقلت مجلة "Eat This, Not That"

تصريحات من خبراء تغذية تظهر تفوق ماء الكمون الساخن على المشروبات الأخرى في تعزيز فقدان الوزن، بفضل خصائصه المتميزة.

قالت الدكتورة تيريسا بيست، أخصائية التغذية، إن إعداد ماء الكمون يبدأ بغلي بذور الكمون المجففة، المعروفة بغناها بمضادات الأكسدة، الأمر الذي يعزز من صحة الجهاز المناعي والأمعاء ويخفض من مستويات الالتهاب، ويقي من الأمراض. كما كشفت الأبحاث أن ماء الكمون يزيد معدل الأيض، ما يساعد في حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر.

وذكرت نتائج دراسة نشرتها "National Institutes of Health" أن النساء اللواتي داومن على تناول الكمون شهدن تحسنًا ملحظًا في انخفاض الوزن، مؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر، إلى جانب انخفاض في مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية. أضافت الدكتورة بيست أن ماء الكمون يساعد أيضًا في تحقيق توازن مستوى السكر في الدم، مما يحول دون تراكم الدهون الناتجة عن استهلاك الجلوكوز الزائد.

لإعداد ماء الكمون